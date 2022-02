Kylian Mbappé prolongé, l'incroyable remontada !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

La situation contractuelle de Kylian Mbappé suscite une énorme attention, et depuis quelques jours, la possibilité d'une prolongation au PSG est de plus en plus souvent évoquée.

Il y a encore quelques semaines, les choses semblaient relativement claires, Kylian Mbappé avait fermement décidé de rejoindre le Real Madrid une fois la saison terminée avec le Paris Saint-Germain. Libre depuis le 1er janvier de discuter de son avenir, celui qui est considéré actuellement comme le meilleur footballeur du monde refuse de communiquer sur ce sujet. Tout juste l’attaquant parisien a accepté de dire qu’il n’avait pas du tout décidé de son avenir, et de ne pas le faire avant la fin des deux matches de Ligue des champions entre les deux clubs. Le suspense est donc à son comble, d’autant plus que des informations circulent sur une possible grosse surprise et un renversement de situation dans ce dossier. Tandis qu’au Real Madrid, on veut toujours croire dur comme fer que Kylian Mbappé ne repoussera pas une deuxième fois la main tendue par la main tendue par Florentino Pérez, cinq ans après une première approche lorsque Mbappé flambait à Monaco.

Tandis que le clan Mbappé avait clairement une réflexion en cours par rapport à l’offre transmise par Nasser Al-Khelaifi, c’est cette fois une « opposition » entre l’avocate du joueur et sa famille qui serait en cours, la première étant plutôt favorable à une signature de son client au Real Madrid. Plus rien n’est clair, et Jérôme Rothen est venu mêler son grain de sel, avec une affirmation explosive. Car on le sait, l’ancien joueur du PSG a des contacts avec la star du Paris Saint-Germain, c’est lui qui l’avait longuement interviewé à l’automne après le refus du club de la capitale de laisser Mbappé partir à Madrid l’été dernier. Sur RMC, Jérôme Rothen a fait grimper subitement la température. « Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment », a révélé l’animateur de Rothen s’Enflamme.

Mbappé a déjà donné son accord à Madrid

Bien évidemment, les propos de l’ancien footballeur du PSG ont fait énormément de bruit du côté de Paris, mais aussi à Madrid. D’autant plus qu’il y a quelques jours, The Times affirmait que Florentino Perez avait mis un coup de pression à Kylian Mbappé, afin qu’il clarifie les choses concernant son avenir. Mais selon Goal, la déclaration de Jérôme Rothen et les bruits de couloir ne font pas du tout paniquer les dirigeants madrilènes. « Le Real Madrid est toujours confiant quant à la signature de Kylian Mbappé et prévoit d'annoncer un accord à la fin de la saison (...) Goal a appris que Mbappé a donné à Madrid sa parole qu'il rejoindrait le club dans un an après l'échec du transfert proposé en 2021. Le géant espagnol est détendu face à cette situation et s'attend à ce qu'il arrive à Santiago Bernabeu pour la saison 2022-2023. Cependant, Madrid n'est pas pressé et attendra la fin de la saison en cours avant de confirmer officiellement afin d'éviter toute perturbation du groupe de Carlo Ancelotti », indique le média spécialisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En attendant, il est très clair que pour défendre sa proposition de prolongation de contrat, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à éliminer le Real Madrid dans deux semaines à Santiago-Bernabeu. C'est d'ailleurs un argument commun à toutes les rumeurs, le sort de cette double confrontation en Ligue des champions aura un vrai poids dans le choix final de Kylian Mbappé. Le joueur n'a pas fait de l'argent l'argument numéro 1, le PSG étant prêt à lui faire une offre salariale XXL, mais veut surtout un vrai projet sportif sérieux. Et si Mbappé, Messi et Neymar se crashent face à Benzema et ses coéquipiers, ce projet sportif aurait quand même du plomb dans l'aile.