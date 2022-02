Mbappé et le PSG, Madrid tape du poing sur la table

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

En réaction aux informations du Times, qui affirme que Madrid a mis un ultimatum à Kylian Mbappé afin qu'il décide de son avenir au PSG ou au Real, le club de Florentino Perez a utilisé Marca pour contre-attaquer.

Dimanche, le très sérieux quotidien anglais The Times a fait souffler un vent de panique du côté des supporters madrilènes, en affirmant que Florentino Perez avait décidé de réagir de manière musclée aux derniers événements intervenus du côté du PSG dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, afin de convaincre sa star de prolonger son contrat, Doha aurait accepté de proposer un salaire totalement fou de près d’un million d’euros par semaine, record mondial pour un footballeur. De quoi forcément faire réfléchir le clan Mbappé, même si ce dernier a toujours dit qu’il ferait un choix uniquement basé sur ses ambitions sportives et pas sur l’aspect financier. Pour le Times, face à cette incertitude, le président du Real Madrid aurait donc fixé une date limite à l’attaquant français pour accepter l’offre madrilène, histoire d’en avoir le cœur net, Perez craignant plus que tout un revirement de Mbappé. Cependant, ce lundi, Marca dément totalement cette version et avance un autre scénario.

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Jose Felix Diaz, journaliste du quotidien sportif et d’El Chiringuto, très proche des dirigeants madrilènes, affirme que le média anglais a des informations totalement erronées concernant Kylian Mbappé. « Du côté des bureaux du Real Madrid, ils sont très calmes, rien n’a changé concernant Kylian Mbappé », explique le journaliste, qui met sur le compte d’une pression énorme du PSG sur Mbappé ces rumeurs relayées par The Times. Pour Marca, il n’y a aucune surenchère en cours entre le PSG et Madrid pour Mbappé, et même la possible venue d’Erling Haaland chez les Merengue la saison prochaine ne sera pas de nature à changer la donne, les deux dossiers n’étant pas liés. « La présence de Haaland à l’avenir n’a rien à voir avec Mbappé. Avec le joueur français, il n’y a plus de négociations. Avec le Norvégien, l'histoire est différente, car il n'a pas encore fait son choix, ce que l'attaquant du PSG a, lui, fait », explique Jose Felix Diaz, totalement persuadé que l'opération est déjà finalisée, même si personne ne peut le dire.

Mbappé signera à Madrid, le Real veut se convaincre

Reste que Kylian Mbappé a confié la semaine passée, qu'il n'avait pas du tout fait son choix, et qu'il attendait la fin de la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions. Et en marquant le but de la victoire parisienne au Parc des Princes, le champion du monde 2018 a démontré qu'il n'avait nullement l'intention de plomber son actuel club contre celui qui pourrait être le sien la saison prochaine. Peu importe d'ailleurs, car du côté de Santiago-Bernabeu, on semble déjà préparer un accueil de gala à Kylian Mbappé lors du match retour de C1 dans deux semaines, histoire de prouver qu'on l'attend les bras ouverts, même s'il contribue à éliminer Karim Benzema et ses coéquipiers.