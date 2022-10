PSG : Goodbye Mbappé, Liverpool débarque !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Passé tout proche de signer au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de rester au PSG. La situation actuelle le rapproche fortement de Liverpool.

Moins de six mois après sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé veut partir. C’est la bombe lâchée ce mardi par Marca, qui affirme que l’international français de 23 ans a émis le souhait de quitter le PSG après la Coupe du monde. Et pour cause, le quotidien espagnol, qui a contacté l’entourage du joueur, explique que la relation entre Kylian Mbappé et les dirigeants du Paris SG est définitivement rompue. Une information confirmée par Foot Mercato, qui explique que le Kylian Mbappé travaille sur son départ du PSG dès le mois de janvier. De son côté, Marca explique que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont accepté de « collaborer » avec l’international tricolore. L’état-major du PSG aurait fait comprendre à Kylian Mbappé et à son entourage que le joueur pouvait partir partout « sauf au Real Madrid ».

Mbappé et le Real Madrid, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Depuis son plus jeune âge, le natif de Bondy est sur les tablettes du club Merengue. Mais l'actuel joueur du PSG n'a jamais répondu favorablement aux tentatives madrilènes et a préféré poursuivre sa formation en France, à l'AS Monaco et de grandir au PSG. Mais s'il n'a jamais renié que son équipe de cœur était le Real Madrid, le joueur de 23 ans estime qu'il n'est pas encore temps de rejoindre le club de son idole Cristiano Ronaldo. Surtout six mois après lui avoir claqué la porte au nez. Entre temps, un club aimerait profiter du désaccord entre le champion du monde et le Real Madrid.

Liverpool, le club parfait pour Mbappé ?

Selon les informations de Marca, Liverpool suit également Mbappé depuis très longtemps. Si le club anglais n'a jamais formulé d'offre à Paris, le journal madrilène explique que le PSG ne souhaite pas vendre sa pépite à son rival espagnol et que ce sont les Reds qui pourraient en profiter. Après avoir échoué sur le dossier Aurelien Tchouameni, Liverpool compte bien jouer aussi un mauvais tour au dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé n'est pas heureux au sein du club de la capitale qu'il aimerait quitter le plus rapidement possible. Liverpool est donc le club parfait pour accueillir l'attaquant français. La formation de Jurgen Klopp est au plus mal en Premier League et le champion du monde pourrait être le sauveur de Liverpool. Aussi, en Angleterre, dans le meilleur championnat du monde, Mbappé aura plus d'opportunités pour remporter le ballon d'or qu'il convoite tant.

A ce jour, Liverpool serait donc l’option la plus plausible pour l’avenir de Kylian Mbappé, lequel est plus que jamais dans l’optique de quitter le Paris Saint-Germain au mois de janvier. Les Reds, qui avaient discuté avec Kylian Mbappé l’été dernier au moment où ce dernier était en fin de contrat, ont toujours l’espoir de rafler la mise au nez et à la barbe du Real Madrid. Reste maintenant à voir si le Paris SG ouvrira bel et bien la porte à un départ de Kylian Mbappé en cours de saison, ce qui parait tout de même très étonnant. Par ailleurs, Marca enfonce le clou en expliquant que Kylian Mbappé regrette clairement son choix d’avoir prolongé en faveur du PSG cet été.

Selon le média espagnol, les dirigeants parisiens ont fait des promesses à l’ancien Monégasque qui n’ont pas été tenues. Le recrutement d’un avant-centre (Lewandowski, Haaland) est au cœur du problème. Un malaise largement perceptible après la publication de la story de Kylian Mbappé samedi soir avec le fameux hashtag « Pivot Gang ». Le feuilleton KM7 est donc parti pour animer l’hiver du mercato parisien. Il sera par ailleurs intéressant de voir si, six mois après l'affront de sa prolongation au PSG, le Real Madrid tentera sa chance pour recruter Kylian Mbappé au mercato hivernal. Cela est loin d'être une certitude quand on sait que Florentino Pérez ainsi que les Socios du Real Madrid ont été très déçus par l'attitude et le choix de Kylian Mbappé cet été.