PSG ‍: C'est annoncé, Liverpool et Chelsea vont attaquer Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Suite à sa décision de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera libre de s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier 2024. Deux géants anglais préparent des offres démentielles.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Le joueur de 24 ans n'a pas prolongé son contrat avec le PSG et se dirige vers un départ du club de la capitale à la fin de la saison. Même si Paris espère encore conserver l'attaquant français pour quelques années supplémentaires, la rupture est plus que jamais proche. Le champion du monde doit donc se trouver un nouveau club, qui pourrait par exemple l'aider à remporter la Ligue des Champions, le trophée qui lui manque tant. Si le Real Madrid est en pole position dans ce dossier, rien n'est encore assuré. C'est pourquoi la Gazzetta dello Sport avance que Liverpool ainsi que Chelsea sont prêts à formuler des offres de contrat stratosphériques à Kylian Mbappé.

Mbappé en Premier League, les cadors foncent

Imaginer Kylian Mbappé en Premier League est difficile, tant le Real Madrid semble avoir toujours été sa destination de rêve. Pourtant, Liverpool et Chelsea vont officiellement démontrer leur intérêt à partir du 1er janvier 2024. Date à laquelle le Français sera libre d'accepter ou non ces offres, sans prévenir le PSG. Les Reds risquent de perdre Mohamed Salah, annoncé en Arabie saoudite, et ambitionnent probablement de remplacer l'Égyptien par Mbappé, ce qui serait un choix judicieux et spectaculaire. Surtout que le clan Mbappé n'a jamais caché son amour pour le club de la Mersey, même si cela ne suffit pas pour finaliser un transfert. De leur côté, les Blues traversent une crise depuis plus d'un an et ont besoin d'un leader. Les deux destinations sont alléchantes et probables, compte tenu de la puissance financière des Anglais. Le Real Madrid est néanmoins toujours l'option la plus envisagée pour l'ancien Monégasque, même si le PSG n'a pas encore abdiqué dans le dossier. La course au recrutement de Mbappé fait encore rage et va continuer d'être mouvementée pendant encore quelques mois. Surtout si des clubs se rajoutent de la sorte quand le champion du monde français arrivera à six mois de la fin de son contrat.