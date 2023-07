Mbappé détruit son image, Paris et Madrid sont d'accord

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

La présentation de Luis Enrique n'est pas passée inaperçue en Espagne mercredi. Le nom de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres après la sortie franche de Nasser Al-Khelaifi à son sujet. La puissance de Mbappé agace à Paris, mais aussi de plus en plus à Madrid.

Kylian Mbappé est le joueur rêvé par tous les entraîneurs au monde. Mais, est-il l'homme idoine pour un club européen puissant ? Certains commencent à en douter au fur et à mesure des semaines. Le joueur français affiche une confiance, une indépendance et une liberté remarquables en apparence. Cependant, ce mélange apparaît explosif pour un grand club. Le PSG en a montré les premiers signes visibles d'énervement avec la sortie franche de Nasser Al-Khelaifi sur l'avenir de Mbappé. Le président parisien a tenu à rappeler que Mbappé n'était pas au-dessus du club et qu'il ne devait pas quitter Paris librement en 2024.

Mbappé, une menace pour l'institution Real Madrid ?

Un feuilleton qui pourrait faire sourire de l'autre côté des Pyrénées, tant le Real Madrid espère sa venue depuis des années. Néanmoins, c'est l'effet inverse qui survient avec les derniers rebondissements de l'affrontement Kylian Mbappé-PSG. La manière dont le gamin de Bondy fait plier le club parisien et sa direction inquiète l'opinion publique espagnole. Un joueur aussi puissant peut-il intégrer sans heurts le plus grand club du monde ? La question se pose en Espagne selon le journaliste Thibaud Leplat, lequel a fait part de l'agacement de plus en plus prononcé en Espagne vis-à-vis des attitudes de Mbappé.

🗣💬 @tleplat : "En Espagne, tout le monde est agacé par le cirque au PSG et le cirque de Mbappé. Ils se demandent si un joueur avec autant de pouvoir pourra entrer dans l'organigramme du Real ? C'est hors de question pour eux de mettre en danger l'institution." #RMCLive pic.twitter.com/ckxLMUX4hV — After Foot RMC (@AfterRMC) July 5, 2023

« Ça fatigue aussi à Madrid, les Espagnols sont fatigués aussi. On en a même certains, pas tous mais des supporters et des confrères avec qui j’ai discuté, qui commencent à être agacés par le cirque au PSG et le cirque de Mbappé. Ils se demandent si un joueur qui a autant de pouvoir dans un club comme le Paris Saint-Germain pourra rentrer dans l’organigramme du Real Madrid. Il est hors de question pour eux de mettre en danger l’institution pour un joueur avec des volontés hégémoniques, mais aussi économiques. La question des droits à l’image notamment. Il a un peu fatigué tout le monde », a révélé notre confrère dans l'After Foot sur RMC. Au PSG comme au Real Madrid, on attend une position plus affirmée et plus honnête de Kylian Mbappé dans un sens comme dans l'autre. Car c'est une évidence, et quoi que l'on pense du génie qu'il est, Mbappé est en train de brouiller son image petit à petit.

Les supporters du PSG et de Madrid s'agacent du feuilleton Mbappé

Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux clubs commencent également à ne plus pouvoir supporter ce feuilleton qui se répète chaque été et dont l'unique thème est souvent l'argent et les primes.