L'ASSE en Ligue 2, un coupable se dénonce

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne ne trouve toujours pas de solution pour gagner. Les Verts ont accroché le match nul ce dimanche à domicile face à Brest (3-3). Défensivement, les joueurs d’Erik Horneland ont encore des difficultés, mais certains reconnaissent leur faute.

Saint-Étienne n’y arrive pas. Les Verts restent relégables après un nouveau match sans victoire ce dimanche à domicile face à Brest. Une nouvelle déroute défensive et trois nouveaux buts encaissés qui portent le total à dix sur les trois dernières rencontres. Après le match, Irvin Cardona, auteur d’un doublé, a reconnu ses torts sur les buts encaissés qui font très mal sur ce score final de 3-3, avec un seul point pris bien insuffisant contre les Bretons. « Malheureusement, je suis à l’origine d’un des buts que l’on encaisse, et ça fausse un peu mon ressenti. Sans cette erreur, le scénario aurait pu être différent. » a expliqué l’ancien joueur de Brest.

Erreurs proscrites dans le derby

L’appel, le contrôle et la finition de Cardona... Mais le coup d’œil, la vista et la passe de Tardieu c’est également à mettre en lumière. Il pourrait bien faire office de facteur X dans la course au maintien celui-là.#ASSESB29 #ASSE #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/jDeK9SO5ct — Romain Bruyas (@RomainBruyas) April 13, 2025

Arrivé à nouveau en prêt cet hiver, l’ailier stéphanois s’est rapidement mis au diapason avec quatre buts et deux passes décisives depuis son retour en Ligue 1. Un renfort qui aide les Verts sur le secteur offensif. Cependant, les trop nombreuses erreurs défensives plombent Erik Horneland et ses joueurs. Mais l’optimisme est de mise avant le derby dimanche prochain face à Lyon.

« Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudra un grand Saint-Étienne pour aller au bout. On aura besoin de tout le monde dans cette lutte. On sait qu’on va devoir se battre jusqu’au bout, et on le fera ensemble. On va tout donner, notamment pour le derby. Il faudra du caractère, comme on en a montré ce soir, et il faudra en montrer jusqu’à la dernière journée. » conclut Cardona. Les erreurs seront à bannir la semaine prochaine dans une affiche qui sent la poudre du côté de Geoffroy Guichard.