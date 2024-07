Mbappé va vivre un enfer au Real, sa mère le sait

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Recrue vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé a été présenté en grandes pompes. Mais l'attaquant français va inévitablement se faire torpiller dans une presse espagnole versatile et impitoyable, son clan le sait bien.

« Vous êtes du Chiringuito ? Je regardais tout le temps votre émission à Paris ». Kylian Mbappé a réalisé une présentation parfaite au Real Madrid ce mardi, se mettant le public dans la poche avec son espagnol déjà très impressionnant, avant de faire preuve d’une grosse dose d’humilité au moment d’endosser la responsabilité de mettre le maillot du Real Madrid sur le dos. Avec cette petite phrase légère sur une émission des plus volcaniques de la télévision espagnole, l’attaquant tout juste parti du PSG avoue qu’il suit de près ce qu’il se dit sur lui, notamment dans une presse ibérique qui n’est pas tendre. L’émission de la chaine « Mega » a souvent craché sur Mbappé après ses refus de signer à la Casa Blanca, donnant la parole à des supporters qui insultaient le champion du monde tricolore et brulaient son maillot.

Pérez a pardonné à Kylian Mbappé

Comme l’a expliqué Florentino Pérez, tout est désormais oublié et ce bras de fer interminable appartient au passé. Mais l’état de grâce ne sera pas éternel et Kylian Mbappé, qui suit de près la presse espagnole, est bien placé pour le savoir. Les journaux de l’autre côté des Pyrénées sont sans pitié, et n’hésitent pas à s’attaquer à des monuments comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et avaient taillé en pièces Karim Benzema à son arrivée. Entrainant dans les sillages de leurs « analyses » tout un stade qui est sans pitié à l’égard de ses idoles. Une presse musclée donc, beaucoup plus versatile et sévère qu’en France, à l’image de la passion pour le « futbol » en Espagne.

Interrogée dans Le Parisien, la mère de Kylian Mbappé a reconnu que c’était une chose à laquelle son fils était préparé. Elle, en revanche, ne l’est pas forcément, et elle se délecte de ne pas savoir parler espagnol pour éviter d’entendre ce qui va se dire sur son enfant. « Si je suis prêt à affronter la presse espagnole ? Oui, parce que je ne comprends pas l’espagnol. (Rires.) Ce n’est pas pareil de travailler dans ton pays, celui dans lequel tu grandis. Tu as l’habitude d’allumer la télé, de lire les journaux… Certains diront qu’être au centre du jeu médiatique et des critiques qui vont avec, c’est le jeu. C’est le passage obligé pour être un grand joueur. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ça » a livré Fayza Lamari dans un entretien au quotidien régional.

Toutefois, impossible d’assurer que tout va se passer parfaitement, les attentes étant énormes autour de Kylian Mbappé. « Je suis convaincue que ça va très, très bien se passer. Ça ne veut pas forcément dire qu’il gagnera des titres, mais je suis convaincue que ça fonctionnera », a livré la maman de l’ancien du PSG, pour qui le poids de l’histoire du Real Madrid s’est fait ressentir ce mardi lors de la présentation.