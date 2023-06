Mbappé va prolonger au PSG, le grand bluff ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Avec sa lettre et la réponse ferme du PSG, Kylian Mbappé a ouvert la voie à un départ au plus tard pour l'été 2024. De quoi assommer les suiveurs du PSG sauf Jérôme Rothen. Ce dernier pense que le scénario de 2022 peut se reproduire.

En quelques jours, les supporters du PSG sont passés de l'idée de construire une équipe autour de Kylian Mbappé à celle d'en faire une sans lui. Le départ de Lionel Messi offrait la possibilité au gamin de Bondy d'être le seul patron du club parisien pour les prochaines années. Néanmoins, Mbappé a un autre scénario en tête. Il l'a communiqué dans une lettre au PSG. 2024 est le terminus pour lui dans le club de la capitale. Les dirigeants parisiens pensent déjà à le vendre cet été pour éviter de le céder libre dans un an. Le Real Madrid se positionne même déjà pour l'accueillir avec une offre de 200 millions d'euros.

Un grand PSG peut changer la donne chez Mbappé

Certains supporters du PSG ont déjà fait leur deuil de Kylian Mbappé. Pour les uns, le joueur français a suffisamment donné pour bénéficier d'un bon de sortie. Pour les autres, c'est son caprice de trop et le PSG n'a aucun intérêt à souffrir plus longtemps. Grand connaisseur du club parisien, Jérôme Rothen n'est pas aussi défaitiste. L'ancien milieu parisien, dont on sait qu'il a ses entrées dans le clan Mbappé, ne veut pas aller trop vite en besogne. Il n'acte pas du tout son départ, ni en 2023, ni en 2024. Pour lui, Mbappé peut encore changer d'avis comme en 2022. Ne reste au PSG qu'à bâtir une équipe solide la saison prochaine et à obtenir des résultats. Il a développé sa théorie dans Rothen s'enflamme sur RMC.

🗣 "S'il avait voulu partir il y a un an, il serait déjà dehors. Rien ne dit qu'en janvier, si la saison se déroule bien et qu'il y a eu des gros changements, il ne changera pas d'avis"



🔴🔵 Jérôme Rothen pense que tout est encore ouvert pour l'avenir de Mbappé. pic.twitter.com/9WVrdkZ74x — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 13, 2023

« Il faut que les gens arrêtent de parler à sa place en disant il a fait ça pour partir. Parce que s’il avait voulu partir il y a un an, il serait déjà dehors. Il va rester un an il l’a dit. Aujourd’hui son plan il est comme cela mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le football, l’année comment elle va se dérouler. Il m’a donné une interview incroyable au mois de septembre pour m’expliquer qu’il était partant au départ. A l’arrivée, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Tout au long de l’année, les dirigeants ont travaillé pour qu’il puisse prolonger et il l’a fait. Rien ne dit qu’au mois de janvier et février prochains, si l’année elle se déroule bien et s’il y a eu de gros changements dans le club, qu’il ne changera pas d’avis », a t-il indiqué. Il est vrai que, pour aller dans le sens de Rothen, Kylian Mbappé souffle le chaud et le froid depuis plusieurs mois au PSG. Le plus logique serait finalement presque de le voir prolonger son contrat. Une perspective qui se renforcerait si le PSG lui amenait un entraîneur capable de le comprendre.