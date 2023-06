200 millions pour Mbappé, le Real n'attend que le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En 24h, le lien s'est rompu entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Français refuse de prolonger son contrat au-delà de 2024, poussant presque le PSG à le mettre sur le marché dès cet été. Cela tombe bien, le Real Madrid serait prêt à miser gros pour l'attirer enfin.

L'épisode 2 du feuilleton Kylian Mbappé a démarré et il s'annonce dramatique pour le PSG. La position du joueur a changé en un an. Plus réservé sur un possible départ avant de prolonger finalement en mai 2022, Mbappé semble plus déterminé en juin 2023. Il a envoyé une lettre au club pour annoncer son intention de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Autant le dire, le Français force la main au club parisien et l'oblige presque à le mettre sur le marché dès cet été pour récupérer de l'argent. L'appât a fonctionné à merveille au vu de la réaction du PSG, lequel pense à le vendre le plus vite possible.

Le Real Madrid prépare une offre à 200 millions

Une intention claire du club parisien qui est vite parvenue aux oreilles du Real Madrid. De l'autre côté des Pyrénées, la presse locale est déjà convaincue de l'imminence de cette signature. On reste plus prudent du côté de Florentino Perez comme l'indique L'Equipe. Le président du Real Madrid suit attentivement les rebondissements du côté de Paris. Mais, dès que possible, il fera le nécessaire pour finaliser le transfert de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid voit d'un bon oeil le récent mouvement de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé, avec lequel il a récemment renoué le contact. Mais il attendra que le Français fasse le nécessaire avant de passer à l'offensive : https://t.co/R8C8BvuHIS pic.twitter.com/6kwZRN8fjT — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023

Le quotidien sportif français sort déjà un chiffre : 200 millions d'euros. C'est la somme que le Real investira sur Mbappé, si et seulement si, le PSG et Kylian Mbappé ouvrent la porte à un transfert. « Leur stratégie est simple : attendre sagement que le Français force sa sortie ou que le PSG le mette officiellement en vente, avant d'éventuellement passer à l'action. Si c'est le cas, Florentino Perez ne laissera pas passer une telle opportunité et il serait prêt à débourser jusqu'à 200 millions d'euros », lâche L'Equipe. Une prudence liée à la déception de l'année passée mais aussi au fait de garder la main sur ce dossier par rapport au PSG. Toutefois, il est clair pour tous que le Real Madrid est plus qu'impatient de ramener une star comme Mbappé, surtout après le récent départ de Karim Benzema.