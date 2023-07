Mbappé un an à Liverpool, le plan anti désastre du PSG

Le dossier Kylian Mbappé est toujours bloqué, que ce soit au PSG, au Real Madrid ou dans l'entourage du joueur. Impossible de trouver un terrain d'entente à court terme, à moins que Liverpool ne tente un incroyable pari cet été.

La date fatidique du 31 juillet approche et rien n'a changé concernant la situation de Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant français reste campé sur ses positions, c'est-à-dire honorer son contrat jusqu'au bout avant de filer au Real Madrid l'été prochain. Impensable pour le PSG, mais, dans la pratique, ce sera difficile à empêcher. Le club parisien a pourtant privé son joueur de tournée au Japon, et cela n'a eu aucun effet. La moins mauvaise solution serait un transfert de Mbappé dès cet été. Toutefois, le Real Madrid, lourdement battu dans la nuit de samedi à dimanche par le FC Barcelone (3-0), n'a pas les fonds nécessaires et ne souhaite pas craquer en 2023, et enfin l'option saoudienne d'Al Hilal a été rejetée par le gamin de Bondy.

Une troisième option serait en préparation pour sortir de l'impasse. Selon les informations du Daily Mirror et du Sun, Liverpool voudrait s'offrir le joueur français la saison prochaine sans perturber son plan d'aller au Real Madrid en 2024. La solution ? Le transférer pour un an seulement sous la forme d'un prêt payant. De quoi arranger pratiquement toutes les parties. Le PSG récupérerait de l'argent dans l'opération, Mbappé évoluerait dans un énorme club européen le temps d'arriver au Real Madrid et les Merengue récupéreraient le joueur français en juin 2024.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool are in talks with PSG over a sensational loan move for Kylian Mbappé.



The Reds are ready to offer Mbappé a one-year loan deal, which will bring in cash for PSG and allows the 24-year-old to complete his dream move to Real Madrid next year.… pic.twitter.com/U9gh4PAMC2