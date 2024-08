Mbappé, son premier adversaire enfin connu

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En vacances après avoir disputé la finale de l’Euro, Kylian Mbappé n’a pas participé à la tournée américaine du Real Madrid. Mais le doute a été levé sur la date de son premier match avec les Merengue.

Le 16 juillet dernier, le Santiago Bernabeu de Madrid était plein pour célébrer la signature de Kylian Mbappé. Malgré un Euro décevant avec l’Equipe de France, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain provoque un réel engouement dans la capitale espagnole. Les fans du Real Madrid ont hâte de le voir porter le maillot blanc pour la première fois en match, mais le mystère était encore épais quant à la date de ses débuts avec le club merengue. Actuellement absent de la tournée américaine comme les autres joueurs ayant disputé l’Euro ou la Copa America, Kylian Mbappé devrait être présent pour la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame le 14 juillet prochain.

Une annonce de Carlo Ancelotti en personne, qui est lui aussi impatient de voir comment sa nouvelle star peut s’intégrer à l’équipe. « Mbappé peut débuter la Supercoupe, évidemment, Jude Bellingham aussi. Ils sont prêts » a lancé l’entraîneur du Real Madrid, qui sait que Kylian Mbappé sera prêt physiquement car même s’ils n’ont pas repris l’entraînement collectif, les joueurs qui ont bénéficié de vacances supplémentaires en raison de l’Euro ou de la Copa America ont suivi un programme de reprise progressive en solo. De quoi anticiper leur retour à la compétition et leur permettre de retrouver les terrains au plus vite.

Kylian Mbappé titulaire dès le 14 août avec le Real ?

Ils sont nombreux dans ce cas, de Kylian Mbappé à Jude Bellingham en passant par Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga. Les observateurs et les supporters du Real Madrid trépignent désormais d’impatience de voir comment Carlo Ancelotti intègrera Kylian Mbappé. L’an passé, le coach madrilène a principalement utilisé un 4-4-2 avec Vinicius et Rodrygo en attaque, épaulés par Bellingham. L’ancien n°7 du PSG a les qualités pour jouer dans ce système, mais un retour au 4-3-3 est également possible. En tout cas, les premiers pas de Kylian Mbappé seront observés avec attention dans le monde entier et la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame sera un premier test grandeur nature pour le capitaine des Bleus.