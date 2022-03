Mbappé officialisé le 1er juillet, Madrid est prêt !

Dans : Kylian Mbappé.

En Espagne on est toujours autant convaincu que Kylian Mbappé signera au Real Madrid lorsque son contrat avec le PSG va s'achever. La confiance est telle que les Merengue seraient déjà en train de bosser sur l'officialisation de la venue de la star française.

La situation de Kylian Mbappé passionne toute l’Europe, il est vrai que voir un joueur considéré comme le meilleur footballeur du monde être libre en fin de saison est un cas inédit. Et le dossier Mbappé est d’autant plus explosif, que les deux clubs qui s’affrontent ne laissent personne indifférent, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ayant une histoire et des méthodes de gestion radicalement différentes. L'affaire est donc bouillante, l’attaquant parisien ayant en plus honnêtement avoué que l’été dernier il avait demandé à Nasser Al-Khelaifi d’être transféré à Madrid moyennant un gros chèque. Mais le Qatar avait alors refusé les 200 millions d’euros proposés par Florentino Perez, lequel s’est finalement dit qu’un 2022 il pourra recruter le champion du monde gratuitement, du moins en oubliant la prime à la signature promise au joueur. A quatre mois de la fin du contrat de Kylian Mbappé avec le leader de Ligue 1, le président du club espagnol est toujours convaincu que le deal se fera et selon le média El Espanol, tout se met en place du côté de Santiago-Bernabeu pour le grand jour.

Mbappé au Real Madrid dès le 1er juillet 2022

Journaliste pour différents magazines madrilènes, Angela Castaneda annonce que dans les bureaux du Real Madrid on ne doute plus du tout de la venue de Kylian Mbappé, lequel n’a pas signé de contrat, mais aurait donné son accord verbale au président madrilène. Au point même que le club travaille désormais à la préparation de la communication autour de l’événement mondial que sera la venue du joueur du Paris Saint-Germain. « Kylian Mbappé deviendra un nouveau joueur du Real Madrid le 1er juillet. Au lendemain de la fin de contrat qui l’unit l'attaquant au Paris Saint-Germain. Ce sera ensuite le moment attendu de la confirmation de la signature de l'attaquant club treize fois Champion d’Europe. Et à la Maison Blanche, ils préparent une présentation galactique. A la hauteur de celle de 2009 avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema comme grands protagonistes. Le futur Ballon d'Or arrive pour diriger le Real Madrid », annonce le journaliste.

L'optimiste est donc total dans la capitale espagnole, malgré les rumeurs qui circulent toujours en France sur un possible dernier assaut du PSG afin d'essayer de convaincre Kylian Mbappé de prolonger même pour une courte durée. Samedi, Fabrizio Romano avait reconnu que si effectivement le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris SG derrière Edinson Cavani était probablement proche de rejoindre Madrid, l'Emir du Qatar avait le secret espoir de parvenir à réaliser ce que le journaliste italien qualifie de « miracle », à savoir conserver sa star pour un ou deux ans de plus, donnant à Mbappé un bon de sortie en 2023 une fois le Mondial joué. Et Fabrizio Romano de reconnaître que rien n'était acquis à 100% pour Florentino Perez malgré les certitudes affichées par ce dernier.

En attendant, Kylian Mbappé va devoir finir la saison avec le Paris Saint-Germain, sa possible dernière mission étant de permettre au club de la capitale de décrocher le dixième titre de Champion de France de son histoire, lequel pourrait permettre d'accrocher une étoile sur le maillot du PSG. Cela n'effacera pas la désolation vécue en Ligue des champions, mais au moins s'il décide de partir du PSG, il le fera avec un titre de plus à présenter dans les coulisses du Parc des Princes et le sentiment du devoir accompli, contrairement à certains de ses coéquipiers.