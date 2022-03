Kylian Mbappé, le PSG peut virer Madrid !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain et même si le Real Madrid pense avoir déjà convaincu le joueur français de venir, le PSG est loin d'avoir perdu la bataille.

Les semaines passent, et la fin de la saison 2021-2022 se rapprochent, mais à cet instant personne ne peut dire où évoluera Kylian Mbappé lorsque le championnat reprendra l’été prochain. Pendant longtemps, le Real Madrid a semblé avoir finalisé la signature du joueur qui sera libre, Mbappé ayant déjà voulu s’engager chez les Merengue l’été dernier sans obtenir l’aval des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et l’élimination du PSG par Karim Benzema et ses coéquipiers a semblé comme le dernier argument pour valider le départ de la star mondiale du football vers la Liga. Oui mais voilà, la belle mécanique madrilène pourrait bien s’être déréglée, et même Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato avoue que rien n’est vraiment décidé, les rumeurs sur un contact entre le Barça et le clan Mbappé étant une preuve d’un certaine fébrilité. Pour Romano, même si Florentino Perez a l’avantage, Nasser Al-Khelaifi veut et peut croire à un changement.

Kylian Mbappé n'a rien signé, le PSG se battra jusqu'au bout

Barcelona sources deny talks and approaches for Kylian Mbappé. Real Madrid or Paris Saint-Germain in his future, nothing else as things stand. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



Real Madrid have their contract draft ready for Mbappé - still waiting.



📲 More: https://t.co/jGKvtrsB0p pic.twitter.com/JAKAqh3Gif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022

Dans une vidéo sur Youtube, le journaliste italien a évoqué ce colossal dossier. « On m’a beaucoup interrogé sur les affirmations de L’Equipe sur une approche du FC Barcelone auprès de Mbappé. J’ai eu des gens proche Barça, et ils nient totalement un éventuel contact pour signer Kylian Mbappé. Ils ne sont pas dans la course pour ce deal (…) Nous savons que la priorité de Kylian Mbappé c’est le Real Madrid, ça l’était déjà l’an dernier, mais je le redis, le contrat n’est pas signé. Le contrat est prêt du côté du Real Madrid, tout est réglé, le salaire, la prime de signature, la durée, ils attendent juste la signature de Mbappé. C’est le dernier point qu’il faut régler. Mais en même temps, le Paris Saint-Germain se battra jusqu’au bout pour prolonger son contrat et réussir un miracle (…) Le PSG sait que cela ne sera pas facile, mais ils gardent de l’espoir car ils pensent que rien n’est signé à Madrid », a dévoilé Fabrizio Romano, qui il y a quelques semaines encore ne voyait aucune chance pour le club français de prolonger celui qui est considéré comme le meilleur footballeur du monde.

En réaction à cette mise au point du journaliste aux 7 millions de followers, Mohammed Al-Kaabi, plus connu sur Twitter sous le pseudo @Qatari, a applaudi des deux mains, preuve que lui aussi a perdu toutes ses certitudes dans ce dossier. Intervenant la semaine passée dans un podcast avec des supporters et des insiders proches du Paris Saint-Germain, celui qui se dit proche de l'émir du Qatar avait confié qu'il ne voyait pas Kylian Mbappé prolonger au PSG, mais dix jours plus tard, le doute l'habite désormais, tout comme Fabrizio Romano. Aucun des deux journalistes ne dit cependant pourquoi la situation aurait évolué ces derniers jours, même si forcément Nasser Al-Khelaifi doit clairement mettre la totalité de ses atouts dans ce dossier. Et pas uniquement sur le plan financier, puisque l'on sait que dans ce domaine, Madrid ne pourra pas s'aligner sur les 200 millions d'euros (100ME de prime de fidélité et 50ME par an sur deux saisons) proposés par Paris à sa star.

Avant la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé avait promis de rapidement faire savoir son choix une fois que le l'on connaîtra lequel des deux clubs sera qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais visiblement le seul joueur qui a échappé à la furie des supporters parisiens après le naufrage de Santiago-Bernabeu n'est plus si pressé que cela avant d'officialiser s'il rejoindre la Maison Blanche pour 0 euro, ou bien s'il acceptera le challenge du Paris Saint-Germain et signera une courte prolongation.