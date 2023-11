Mbappé l'écoeure, il prend les Français « ‍pour des cons ‍» ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Malgré des performances historiques avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé ne fait toujours pas l’unanimité y compris auprès des observateurs tricolores. L’attitude de l’attaquant du PSG est notamment ciblée.

Dimanche après-midi à Brest, Kylian Mbappé a fait polémique après avoir chambré le public. Hué à la fin du match, le capitaine de l’Equipe de France est rarement dans ce genre de situation en Ligue 1, où les supporters adverses l’apprécient globalement en raison de ses excellentes performances avec les Bleus. Cette fois, Kylian Mbappé a été pris en grippe après avoir chambré le public en réponse aux insultes du Stade Francis le Blé à l’encontre de son coéquipier Achraf Hakimi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce micro-évènement a provoqué quelques réactions et parmi elles, celle de Julien Palmieri. Ancien défenseur du SC Bastia, celui qui est désormais consultant a taclé Kylian Mbappé avec les deux pieds décollés sur le site Team Football. Rarement l’ancien joueur de l’AS Bondy a été agressé ainsi dans les médias depuis le début de sa carrière. « Moi, Kylian Mbappé, il me gonfle. J'ai l'impression que depuis Monaco il régresse. Il ne progresse pas dans sa communication et dans son jeu. Depuis 3 ans, il prend la France entière et le Real Madrid pour des cons » a lâché l’ancien compère d’Alexandre Ruiz sur Free Ligue 1, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, avant de poursuivre.

« Ce mec-là, je ne le supporte plus »

« Il faudrait peut-être plus se reconcentrer sur le ballon et être un vrai modeste, travailler pour son équipe. Chose qu'il ne fait plus. Il veut faire le mec simple, il ne l'est pas du tout. Il joue avec les gens à longueur de temps. Ce mec-là, je ne le supporte plus, que ce soit humainement ou footballistiquement » a pesté l’ancien défenseur bastiais, qui ne porte pas Kylian Mbappé dans son cœur et qui le fait savoir sans langue de bois. Des propos forts qui ne manqueront pas de faire réagir dans l’entourage de Kylian Mbappé et chez les supporters du PSG ainsi que de l’Equipe de France. Nul doute en revanche que les critiques de Julien Palmieri n'empêcheront pas le n°3 du Ballon d'Or 2023 à s'endormir ce soir.