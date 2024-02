Mbappé fait une grande annonce, tout le PSG est au courant

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé passe une semaine de confidence, puisqu'après Nasser Al-Khelaïfi, il a décidé d'annoncer à tout le groupe du PSG son intention de quitter le club en fin de saison.

C’est ce mardi que Kylian Mbappé a commencé à faire ses adieux au Paris SG, en prévenant entre quatre yeux Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat. Un départ qui s’est fait en bonne et due forme, et qui est même resté secret jusqu’au lendemain du match de Ligue des Champions, quand l’un des clans a décidé de faire fuiter l’information. Même si Luis Enrique s’est refusé à commenter cette situation nouvelle en conférence de presse, expliquant qu’il n’y avait pour le moment aucune communication officielle permettant de discuter de cela, l’Espagnol a bien caché son jeu. Car dès le matin, tout le vestiaire était au courant puisque selon RMC, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme au suspense en confirmant à l’ensemble de l’effectif qu’il avait pris sa décision, et que celle-ci était de partir en fin de saison.

Une fin de saison en apothéose pour ses adieux

🚨BREAKING 🔴🔵



Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin au centre d’entraînement du PSG



Comme révélé par @RMCsport le buteur a déjà expliqué à son président qu’il n’allait pas prolonger à Paris



Départ à la fin de la saison acté ❗️ pic.twitter.com/txk99joU4n — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 16, 2024

Un message qui démontre tout de même l’importance de l’attaquant français dans le club parisien, puisque tous les joueurs qui sont amenés à prendre des décisions de la sorte ne le font pas forcément savoir. Mais visiblement, le kid de Bondy voulait que tout soit clair pour tout le monde et ne laisser aucune ambiguïté sur son choix. Impossible dès lors de faire machine arrière, même si aucun accord n’a encore été trouvé avec le Real Madrid pour le moment.

Il reste désormais à savoir quelle sera la réponse du groupe parisien, et si des prises de parole individuelles viendront ponctuer les prochains jours, ou si les langues vont se délier. En attendant, le départ est acté comme l’explique la radio sportive. Et le PSG va désormais se concentrer sur la fin de la saison sans épée de Damoclès au-dessus de sa tête, même s’il est évident que Kylian Mbappé voudra terminer du mieux possible, et si possible avec un titre en Ligue des Champions à la clé.