PSG ‍: Luis Enrique confirme le départ de Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a fini de taper en touche et a profité de la victoire de son équipe face à la Real Sociedad pour confirmer le départ de Kylian Mbappé du PSG en fin de saison.

Présent en conférence de presse après la qualification face à la Real Sociedad, Luis Enrique était forcément d’humeur plus légère après la victoire de son équipe, et son passage en quarts de finale. L’entraineur espagnol n’a pas pu échapper à des questions sur l’actualité brulante, à savoir la mise sur le banc de touche de plus en plus régulière de Kylian Mbappé. Ce dernier vient pourtant de rappeler à tout le monde qu’il était de loin le meilleur joueur du PSG avec un doublé d’une aisance déconcertante face à la Real Sociedad. Les deux seuls buts parisiens d’une victoire 2-1. Et au moment d’expliquer ses choix tactiques mais aussi individuels, Luis Enrique s’est voulu beaucoup plus bavard que prévu. Alors qu’il avait récemment fait savoir qu’il ne parlerait pas de l’avenir de Kylian Mbappé tant qu’une communication officielle ne serait pas effectuée, l’ancien coach du FC Barcelone a tout simplement expliqué que KM7 ne serait plus au Paris SG la saison prochaine. Cela se savait bien évidemment, mais personne au club n’avait officiellement confirmé cette information cette saison.

Luis Enrique félicite Mbappé et s'en prend aux médias

🚨🇫🇷 Luis Enrique confirms: “Apparently the immediate future of Kylian Mbappé will not be here, so we will have to test tactics with other players”. pic.twitter.com/UlcGSMiHmz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2024

« Apparemment, il ne sera pas là dans le futur immédiat. On va devoir tester d'autres coéquipiers. Vous savez très bien déjà ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde et de causer des problèmes et des soucis. Qui s’intéresse à la vérité ? Je n’ai de problème avec aucun joueur, juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable », a confié Luis Enrique, qui a complimenté Mbappé et l’a laissé jusqu’au bout sur cette rencontre de Ligue des Champions. Mais visiblement, en Ligue 1, l’entraineur parisien va continuer de préparer la saison prochaine, qui se fera cette fois-ci avec certitude sans Kylian Mbappé.