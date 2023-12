Mbappé et Madrid, cette annonce très forte arrive d'Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Chaque jour qui passe fait monter la pression concernant l'avenir de Kylian Mbappé. C'est cette fois d'Espagne qu'arrive une déclaration qui peut faire douter le PSG.

Six mois après les propos très forts de Nasser Al-Khelaifi sur Kylian Mbappé et l'obligation qu'avait ce dernier de prolonger son contrat avec Paris ou de partir, on a bien compris que le patron qatari des champions de France avait visiblement accepté un autre genre de deal. Mais la réalité est que dans moins semaines, le numéro 7 du PSG pourra tranquillement annoncer qu'il rejoindra librement Madrid ou un autre club la saison prochaine. Journaliste pour la chaîne de la Liga, Marcos Lopez est désormais convaincu que le Real Madrid a désormais vraiment ses chances dans le dossier Mbappé, alors qu'il a toujours vu juste dans le passé. Que ce soit en 2021 ou en 2023, Marcos Lopez avait pris le contrepied de ses confrères journalistes en répétant que l'attaquant parisien ne viendrait pas chez les Merengue. Mais, là, il a un autre avis.

Mbappé et Madrid, il change d'avis

Invité de l'émission De Mon, sur Youtube, le journaliste espagnol a reconnu que cette fois, la porte s'ouvrait pour la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. « L'été dernier, je vous avais dit que Mbappé n’allait pas venir. Il y avait des informations qui disaient qu'il arrivait à Madrid, mais j'ai cette capacité de bien écouter et interpréter les rumeurs. Mais à présent, je crois qu'il y a des possibilités pour qu'il vienne. Sincèrement, vois un certain nombre d'options pour que cela puisse se faire », a reconnu Marcos Lopez, qui est désormais plutôt optimiste sur la venue de la star française à Santiago-Bernabeu l'été prochaine. Bien évidemment, cela n'engage que ce journaliste espagnol. Mais au moment où tout s'enflammait au dernier mercato d'été, et que les médias madrilènes étaient presque partis à l'aéroport pour accueillir Kylian Mbappé, Marcos Lopez maintenait sa position, à savoir que cela n'allait pas se faire.

De son côté, le clan Mbappé est toujours d'une discrétion absolue, le joueur et sa famille étant partis prendre quelques vacances à la neige. La semaine passée, Le Parisien révélait que les discussions étaient maintenues entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et les proches de Kylian Mbappé, mais que cela n'avait pas encore débouché sur une décision finale. Du côté de l'Espagne, on reste toujours optimiste malgré les rumeurs des derniers jours qui évoquent une montée en puissance de Liverpool et de Manchester United dans une possible opération. Cette fois, le Paris Saint-Germain n'a plus aucune carte entre les mains.