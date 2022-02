Mbappé et le PSG, sa phrase fait l'effet d'une bombe

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Auteur encore une fois d'un match énorme avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait une confidence qui relance toutes les questions sur son avenir au PSG.

156 buts, dont les deux derniers samedi soir au Parc des Princes contre une formation de Saint-Étienne qui donnait bien des tourments au PSG. En l’espace d’un peu moins de cinq ans, Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic au palmarès des meilleurs buteurs de l’histoire du club de la capitale, et il ne fait aucun doute que l’attaquant français mettra rapidement dans son rétroviseur le buteur suédois. Un seul buteur lui résiste, pour l’instant, c’est évidemment Edinson Cavani qui avec ses 200 buts sous le maillot parisien a encore de la marge. Pour Mbappé, marquer 45 buts d’ici la fin de son contrat en juin prochain est clairement une mission impossible, et la place de numéro 1 dans ce classement lui échappera s’il ne reste pas au moins une saison de plus au Paris Saint-Germain et qu’il décide de rejoindre le Real Madrid au prochain mercato. Cependant, dans la foulée de son doublé et de sa monstrueuse passe décisive pour Danilo face à la formation de Pascal Dupraz, Kylian Mbappé est sorti de son mutisme et a lancé une petite phrase qui a eu un gros retentissement jusqu’en Espagne.

Kylian Mbappé va mettre Zlatan Ibrahimovic dans son ombre

Plutôt que de filer vers la sortie du Parc des Princes sans s’exprimer, ce qui est l’habitude de la totalité des footballeurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte, l’endroit où joueurs et journalistes cohabitent plus ou moins. Et face aux micros, l’attaquant de 23 ans a répondu à une question sur ce fameux classement des buteurs où il rejoint Ibra. Plutôt que de lâcher une petite phrase anodine, Mbappé a frappé fort. « Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. J’arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qu’il va se passer à l’avenir, a lancé un Kylian Mbappé tout sourire, laissant clairement entendre qu’il pourrait éventuellement pousser le record encore plus loin s’il décidait de prolonger à Paris. Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième. Je savais que j’allais arriver rapidement à cette position-là (...) Le soutien du public ? Laisser une empreinte dans la mémoire des gens, c’est aussi marquer l’histoire. Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et je le remercie les supporters pour cela !» Le Collectif Ultras Paris avait en effet sorti une banderole au message très clair : « De Bondy à Paris, Kylian ton histoire s’écrit ici ! »

Les propos de Kylian Mbappé et son « on va voir ce qu’il va se passer à l’avenir » ont forcément enflammé les réseaux sociaux et les médias espagnols. Pour As, le buteur tricolore a laissé « un message crypté » sur son avenir au PSG, tandis que le compte Twitter de Winamax se fait malicieux et réclame à Nasser Al-Khelaifi de « passer une offre de prolongation à 300.000 euros la seconde » pour conserver Mbappé dans l’effectif du Paris Saint-Germain. On le sait, alors que le Real Madrid semblait avoir totalement scellé un accord avec Kylian Mbappé afin qu'il s'engage libre l'été prochain, depuis quelques jours, depuis quelques jours des bruits s'intensifient sur la possibilité pour Paris de conserver sa star pour une ou deux saisons de plus. Et forcément les propos de ce dernier, samedi soir, contribuent à entretenir ce doux rêve.

⚽️ Meilleur buteur de Ligue 1 ? Kylian Mbappé, avec 14 buts inscrits.



🎯 Meilleur passeur de Ligue 1 ? Kylian Mbappé, avec 10 passes délivrées.



GOAT 🐐🇫🇷 pic.twitter.com/yN7HMPQQXO — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 26, 2022

Mauricio Pochettino ne le masquait pas après la victoire face à l’ASSE, pour n’importe quel entraîneur du monde, avoir Kylian Mbappé dans son effectif est un vrai privilège. « Comment décrire ce qu’il apporte ? Ce n’est pas facile. C’est incroyable, magnifique. Nous sommes très contents de lui, qu’il soit avec nous. Je suis fier de lui. Je suis très content parce qu’on finit très bien les matchs. Kylian est un joueur fantastique. Leo, Ney ont aussi été importants pour nous », a tenu à préciser l’entraîneur du Paris Saint-Germain, afin de ne pas trop laisser Lionel Messi et Neymar dans l’ombre de Kylian Mbappé.