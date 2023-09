Mbappé est imprévisible, le Real prépare son plan B

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid espère pouvoir recruter Kylian Mbappé en fin de contrat en 2024, mais Florentino Pérez sait que l’attaquant du PSG est imprévisible. Ce qui force le club espagnol à explorer d’autres pistes en attaque.

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a de nouveau tenu en haleine les supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Real Madrid. D’abord écarté puis réintégré, l’ancien buteur de l’AS Monaco a refusé de prolonger son contrat, malgré les menaces de son président Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, le Real Madrid n’a pas bougé d’un orteil et contre toute attente, le club de la Casa Blanca n’a pas tenté de recruter Mbappé à un an de la fin de son contrat. Florentino Pérez a une obsession : recruter le capitaine de l’Equipe de France pour zéro euro en juin 2024.

A en croire les informations de Calcio Mercato, c’est toujours le plan du vice-champion d’Espagne en titre, qui croise les doigts pour que Kylian Mbappé ne signe pas un nouveau contrat avec le PSG afin de pouvoir le faire venir gratuitement d’ici douze mois. Au sein du club madrilène, on sait néanmoins que le natif de Paris est imprévisible, raison pour laquelle d’autres pistes sont explorées en attaque dans l’optique de la saison prochaine. C’est ainsi que selon le média italien, le Real Madrid est également très intéressé par le profil de Dusan Vlahovic, auteur d’un excellent début de saison sous les ordres de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin.

80 millions d'euros pour Vlahovic au Real Madrid ?

Une offre à hauteur de 80 millions d’euros de la part du Real pour recruter l’avant-centre serbe de la Vieille Dame est même évoquée, dans le cas seulement où Kylian Mbappé ne rejoindrait pas Madrid l’été prochain. Car même si le Real est très intéressé par Vlahovic, l’idée n°1 du Real reste de recruter Kylian Mbappé et de le placer à la pointe de son attaque, entouré par Bellingham, Rodrygo et Vinicius Junior. Un autre nom est également glissé dans l’article de Calcio Mercato, celui d’un certain Erling Haaland, qui disposera d’une clause libératoire estimée à 170 millions d’euros. Mais pour déloger le Norvégien de Manchester City, il faudra se lever de bonne heure et le Real Madrid n’en fait pas sa piste privilégiée pour le moment.