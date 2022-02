156 buts, Mbappé rejoint Ibrahimovic dans l'histoire du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé qui a remis le PSG devant au score face à l'AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic au palmarès des buteurs du Paris Saint-Germain.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé, qui a encore une fois trouvé le chemin des filets ce samedi soir au Parc des Princes. Alors que le PSG était mené par les Verts, le champion du monde français a marqué deux buts, un avant la pause (42e) et l’autre juste après (47e), qui ont permis à Paris de reprendre les commandes. Et comme si cela ne lui suffisait pas, l’ancien Monégasque a délivré une passe décisive de toute beauté sur le troisième but signé Danilo (3-1, 57e).

Grâce à ce doublé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 156 buts depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain en 2017 et il rejoint ainsi Zlatan Ibrahimovic au classement des buteurs du club de la capitale, Mbappé et Ibra étant à égalité à la deuxième place derrière Edinson Cavani. El Matador est seul en tête avec 200 buts. S’il prolonge son contrat avec le PSG, nul doute que Mbappé pourrait renverser le buteur uruguayen désormais à Manchester United. A noter qu'à sa sortie du terrain, dans les dernières minutes du match, Kylian Mbappé a reçu une énorme ovation des supporters parisiens, ce que l'attaquant a visiblement apprécié.