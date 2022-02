PSG : Le Real interpelle Mbappé, le message de Pérez dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid craint que le PSG ne fasse le changer d'avis, et a mis un coup de pression à Kylian Mbappé.

Totalement concentré sur sa saison sportive, Kylian Mbappé fait un bien fou au Paris SG, dont il est devenu de manière incontestable la grande arme offensive. Le Real Madrid en a fait les frais ce mardi en Ligue des champions, et cela fait bien évidemment partie de la vérité du terrain, qui n’est pas négociable. Au contraire de son avenir, qui semble se jouer entre le PSG et le Real, avec un gros avantage au club espagnol. La Maison Blanche est le rêve du numéro 7 parisien, et son avenir se dessine toujours avec la maillot merengue sur les épaules.

Mais dans la foulée du match européen entre les deux clubs, des bruits ont couru, et ils étaient plutôt favorables à un avenir parisien pour Mbappé. Le niveau de jeu présenté par le Real Madrid était assez inquiétant, même si cela n’empêche pas une seconde la formation de Carlo Ancelotti de penser à la qualification au retour. De son côté, le PSG fait son travail avec un contrat sur mesure, un salaire de 1,2 million d’euros par semaine, des garanties sur le recrutement, son statut et sa position future sur le terrain. De quoi faire inverser la tendance ? Malgré son avantage et la tendance favorable, le Real Madrid le craint et a fait passer un message clair et net.

Le Real ne supportera d'être encore snobé

Ce dimanche, The Times dévoile la teneur des propos au sein de la direction du Real, notamment en ce qui concerne les hésitations de Kylian Mbappé. La possibilité de signer cet été est encore très grande, mais le Real Madrid n’entend pas laisser le champion du monde 2018 envisager une courte prolongation au PSG, pour ensuite être vendu et faire payer Florentino Pérez. L’idée est de profiter du mois de mars pour trouver un accord définitif avec le joueur, sans quoi le Real pourrait commencer à faire monter sérieusement la pression. « Notre offre de transfert ne sera pas là éternellement », aurait fait savoir la direction madrilène, histoire de faire comprendre que le Real n’avait aucune intention de patienter pour s’offrir Mbappé.

Kylian Mbappé has been warned that his childhood dream of playing for Real Madrid will remain forever unfulfilled should he backtrack on an informal agreement to join the Spanish club this summer, reports @DuncanCastles https://t.co/wuLOX7m0VQ — Times Sport (@TimesSport) February 20, 2022

Un changement d’avis du buteur du PSG serait vu comme un affront dans la capitale espagnole, avec donc l’envie de bien faire comprendre que la place au Real Madrid n’était pas à prendre au choix au cours de sa carrière. Déjà, avant de signer au PSG, Kylian Mbappé avait hésité à rejoindre le Real, avant de se rendre à Paris en 2017. Snobé une deuxième fois, le Real Madrid le prendrait très mal et ce message ressemble à un avertissement, ou du moins un ultimatum. Un bon coup de pression donc, histoire de comprendre que le rêve de jouer à Santiago Bernabeu avec le maillot merengue pourrait finir par disparaitre si jamais Kylian Mbappé décidait de rester, même un ou deux ans, au PSG.