Mbappé et le PSG, dernières grosses révélations avant l'heure fatidique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

A 48 heures de la fin de l'année 2023, l'avenir de Kylian Mbappé suscite des fantasmes. Mais le très sérieux journaliste anglais Ben Jacobs a des informations très précises sur la relation entre le numéro 7 du PSG et Nasser Al-Khelaifi.

Les médias espagnols commencent à frissonner à l'évocation de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, car dès lundi, la star française se retrouve à moins de six mois de la fin de son contrat avec Paris et peut donc négocier avec les émissaires de plusieurs clubs s'il le souhaite. Mais à en croire Ben Jacobs, le PSG n'a pas du tout renoncé à prolonger le contrat du joueur de 25 ans, et cela même si ce dernier a refusé de lever l'option d'achat qui existait jusqu'au 31 juillet dernier pour une année supplémentaire à Paris. Sauf que contrairement à l'été dernier, Nasser Al-Khelaifi ne piquera pas une crise de nerfs contre Kylian Mbappé. Le journaliste a dévoilé les coulisses de ce changement radical de relation entre Mbappé et le patron du Paris Saint-Germain, une révolution qui laisse toutes ses chances au PSG dans cet épineux dossier.

Le PSG ne sera pas ruiné si Mbappé part libre

PSG not expecting a January exit for Kylian Mbappe. Club now under no pressure to consider offers, whilst Mbappe has repeatedly said he wants at minimum to see the season out in Paris. PSG are covered financially if Mbappe leaves on a free. But they aren't ruling out a renewal.🇫🇷 pic.twitter.com/rgqOlOtIzL — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 29, 2023

Ben Jacobs affirme que l'ensemble des soucis qui avaient opposé Al-Khelaifi et Mbappé, essentiellement financiers, étaient définitivement réglés, ce qui permettra de négocier plus sereinement si le meilleur buteur du Paris SG décide de finalement continuer sa route avec les champions de France, ce qui toujours une possibilité. « Le PSG ne s'attend pas à un départ de Kylian Mbappé en janvier. Le club n’a désormais aucune pression qui pourrait l’obliger à étudier des offres au mercato d’hiver, tandis que Mbappé a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait au minimum terminer la saison à Paris. Le PSG est couvert financièrement si Mbappé part gratuitement, mais les dirigeants n'excluent pas un renouvellement de contrat. Ce renouvellement pourrait déboucher sur le fait qu’il reste plus longtemps ou qu’il soit vendu à l’été 2024, mais même si Mbappé part gratuitement cet été, il est entendu qu'il a accepté des engagements financiers qui empêchent le PSG de perdre de l'argent par rapport à une vente. Cela permet au club d’être serein, d’un point de vue financier, quelle que soit la décision de Mbappé. Depuis que Nasser Al-Khelaifi et Mbappé se sont mis d’accord, le club et le joueur se sont uniquement concentrés sur la saison sportive. Et des sources ont toujours indiqué depuis un certain temps que Mbappé attendrait la seconde moitié de la saison pour prendre une décision finale sur son avenir », précise le journaliste aux 300.000 followers et qui n'est pas du genre à faire du buzz sans avoir des informations solides.

Mbappé a laissé des primes pour jouer cette saison

L'été dernier, après avoir été mis dans le loft du PSG avec d'autres joueurs, étant même privé de la tournée en Asie, Kylian Mbappé avait subitement réintégré l'entraînement sans aucune autre explication qu'un communiqué très flou de Paris. Il s'était dit que pour échapper à une saison entière dans les tribunes, ce qui n'aurait été bon ni pour lui ni pour le club, le joueur avait accepté d'abandonner plusieurs primes qui lui avaient été promises, ce qui permettait à Nasser Al-Khelaifi de rembourser en partie un départ libre en 2024. Mais on connaît le président qatari du Paris Saint-Germain, il n'est pas du genre à lâcher prise et rien ne dit qu'un nouveau miracle interviendra au printemps. Une situation que le Real Madrid craint ouvertement.