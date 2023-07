Mbappé pour plus d'un milliard, l'Arabie Saoudite attaque

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Après le Paris Saint-Germain, tout le monde pense que Kylian Mbappé signera au Real Madrid. Cependant, du côté de l'Arabie Saoudite, on pense que la star française peut aisément faire oublier l'échec des négociations avec Lionel Messi. Une offre légendaire est même en préparation.

La foudre a frappé Kylian Mbappé lorsque le PSG a officialisé son absence pour la tournée parisienne au Japon et en Corée du Sud. Des menaces verbales et écrites, on est cette fois passé à la sanction sportive, la star du football tricolore étant désormais attendu avec quelques coéquipiers dans le loft qui est désormais en place dans le nouveau centre d’entraînement du club à Poissy. Tandis que du côté du Paris Saint-Germain, on est persuadé que Mbappé s’est déjà entendu avec le Real Madrid pour rejoindre librement les Merengue en 2024, L'Equipet et FootMercato affirment que l’Arabie Saoudite pense dorénavant très sérieusement au joueur du PSG afin de faire oublier l’échec des discussions avec Lionel Messi. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League pensait faire venir la Pulga, mais après ce revers, le gouvernement saoudien veut se refaire avec Kylian Mbappé.

Le journaliste du média spécialisé précise que c’est le club d’Al-Hilal, aidé par les plus hautes autorités d’Arabie Saoudite, qui devrait entamer les manœuvres, même si globalement les chances de voir Kylian Mbappé du côté de Riyad paraissent faibles. Cependant, pour réussir cette mission impossible, le gouvernement saoudien est prêt à faire une offre qualifiée d’énorme pour arracher la signature de Mbappé. Sachant que ce club avait proposé à Lionel Messi 500 millions d’euros par an et pour deux saisons, soit un milliard d’euros, on imagine que pour faire venir la star mondiale du football, l’offre pourrait dépasser ce montant historique.

Mbappé face à l'offre du siècle

Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Kylian Mbappé est déterminé à jouer pour le PSG la saison prochaine et retrouver ainsi sa liberté contractuelle en 2024. Mais, si Al-Hilal débarque réellement à Paris avec un chèque dépassant le milliard d'euros, rien ne dit que les choses pourraient se bousculer dans la tête de l'attaquant français. C'est également la grande crainte du Real Madrid, qui n'a pas oublié que par deux fois le joueur du PSG est revenu sur sa décision de rejoindre Madrid.