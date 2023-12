Haaland sacré, ce classement écœure Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, le Ballon d’Or 2023 a rendu son grand verdict en désignant Lionel Messi devant Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Si la France avait remporté la Coupe du monde face à l’Argentine, le résultat du Ballon d’Or aurait sans doute été différent pour Kylian Mbappé. Mais malheureusement pour tous les Français, les Bleus ont échoué lors de la séance de tirs au but face à l’équipe de Lionel Messi, qui a ensuite décroché la distinction individuelle suprême. A n’en pas douter, le Ballon d’Or sera l’un des principaux objectifs de Kylian Mbappé pour la saison 2024 et dans cette course acharnée, il sera confronté à la concurrence de joueurs d’exception tels que Jude Bellingham ou encore Erling Haaland. L’international norvégien a d’ailleurs raflé un prix qui est passé inaperçu au nez et à la barbe du buteur du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, la fédération internationale d’histoire et de statistiques du football, l’IFFHS, a désigné le meilleur joueur de l’année 2023. Et c’est Erling Haaland qui a été primé, juste devant Kylian Mbappé, lequel termine néanmoins devant Lionel Messi qui ferme le podium. Rodri est 4e tandis que Bellingham et Kevin De Bruyne sont 5e et 6e. Un classement plutôt cohérent qui va faire rager Kylian Mbappé, qui doit se contenter du titre honorifique de meilleur joueur français de l’année 2023… et encore, il y a match avec un Antoine Griezmann en feu. Malgré des statistiques exceptionnelles sur le plan personnel, « KM7 » ne fait pas encore l’unanimité, principalement en raison de performances trop irrégulières en Ligue des Champions, compétition dans laquelle son club du Paris Saint-Germain ne brille pas. De toute évidence, l’ancien attaquant de l’AS Monaco aura à cœur d’améliorer tout cela en 2024 afin de se placer à la première position dans tous ces classements prestigieux.