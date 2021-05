Mbappé bloqué par le Prison St-Germain ?

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Kylian Mbappé a confié qu'il attendait de connaître les ambitions et le recrutement du PSG avant de savoir ce qu'il allait faire au mercato. Nasser Al-Khelaifi ne laisse pas la place à un départ.

Auréolé du titre de meilleur joueur de Ligue 1, même si forcément il y avait la déception de ne pas être champion de France avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été clair concernant sa situation dimanche soir. Pour qu’il accepte de prolonger avec le club de la capitale, ce dernier devra prouver qu’il est en mesure d’avoir une équipe compétitive à 100% la saison prochaine. Des propos qui mettent évidemment sous pression Nasser Al-Khelaifi et Leonardo au moment où le mercato va devenir un sujet de préoccupation au PSG. S’il laisse le soin à ses dirigeants de travailler dans ce sens, Mbappé va donc suivre le marché des transferts avec attention. Car à un an de la fin de son contrat avec Paris, une fenêtre s’ouvre pour lui s’il souhaite rejoindre un autre club, le Real Madrid par exemple. Cependant, du côté du président qatari du Paris Saint-Germain, on est convaincu que l’ancien Monégasque sera encore là la saison prochaine.

De quoi faire ressortir l’hypothèse d’un scénario moins agréable, à savoir que le vice-champion de France conserve Kylian Mbappé jusqu’au bout de son contrat, quitte à ce qu’il parte libre en 2022. Nasser Al-Khelaifi a en effet affiché un visage très décidé dans les couloirs du stade de Brest lorsque le dossier Mbappé a été évoqué. « Je le dis toujours que Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et qu'il va rester au Paris Saint-Germain à 100%. S'il ne prolonge pas, est-ce que l’on sera obligé de le vendre ? Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris, on n’a pas de problème. On a déjà travaillé avec Leo et l’entraîneur. Leo a fait un très très très bon travail. On est impatient de débuter le mercato et on est prêt pour notre mercato », a prévenu le patron du PSG, qui est visiblement confiant concernant son attaquant vedette. En Espagne, certains évoquent déjà la possibilité que Kylian Mbappé soit bloqué par un club surnommé le Prison Saint-Germain par les médias catalans lors de l'affaire Neymar en 2019.