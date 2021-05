PSG : Le titre est perdu, Mbappé se lâche

Dans : Kylian Mbappé.

En dépit d’une victoire à Brest ce dimanche soir, le PSG n’a pas vu le LOSC craquer, et doit donc se contenter de la deuxième place.

Une position de dauphin inhabituelle pour le PSG, qui lâche le titre pour la troisième fois de l’ère QSI. Après Montpellier et Monaco, Lille en profite et si les Nordistes sont légitimement félicités au soir de la 38e journée, Kylian Mbappé en avait forcément gros sur la patate. L’attaquant français s’est confié dès le coup de sifflet final au micro de Canal+, pour bien faire comprendre qu’il était évident que le PSG ne méritait pas beaucoup mieux que cette deuxième place en raison de ce bilan de huit défaites. Pour le buteur tricolore, cela veut dire qu’il faut améliorer des choses, notamment au niveau du recrutement.

« Je ne vais pas te dire ce que l’on va faire, je ne suis que joueur. Mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu. Je pense que lorsque les gens voient, c’est plus facile ensuite de tirer des conclusions. Il n’y a pas de soucis, on a perdu le titre. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur », a prévenu Kylian Mbappé, pas loin de demander à ses dirigeants de renforcer l’équipe rapidement. Une déclaration qui aurait pu passer pour de la simple déception, si elle n’était pas le fait d’un joueur en fin de contrat dans un an, et ardemment désiré par le Real Madrid cet été.