Mbappé bluffe, il a dit oui au Real Madrid la semaine dernière !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a dévoilé dimanche soir qu'il avait fait son choix, ou presque, concernant son avenir de footballeur, et que son annonce était imminente. Mais des fuites venues d'Espagne affirment que le joueur du PSG a dit oui à Madrid.

La carrière parisienne de Kylian Mbappé va s’achever samedi prochain vers 23 heures au moment où s’achèvera le match entre le PSG et Metz et que le club de la capitale se verra remettre le trophée de Champion de France au Parc des Princes. C’est du moins ce que clame ce lundi Marca, au lendemain des propos de l’attaquant tricolore dans le cadre de la remise des trophées UNFP. Pour le média proche du Real Madrid, cela ne fait plus aucun doute, même si Mbappé utilise le conditionnel, il a choisi les Merengue où l’attend un fabuleux contrat. On évoque en effet une prime à la signature de 100 millions d’euros et 25 millions d’euros par an pendant 5 ans. Et contrairement à ce qu’a dit Kylian Mbappé au moment de recevoir son prix de meilleur joueur de Ligue 1, son choix est totalement et définitivement fait, au point même d’avoir déjà donné sa réponse aux dirigeants madrilènes la semaine passée lors de son passage dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé n'était pas à Madrid pour faire du tourisme

José Feliex Diaz explique que Kylian Mbappé n’avait pas fait le déplacement jusqu’à Madrid uniquement pour déjeuner au restaurant avec Achraf Hakimi pendant ses deux jours de repos accordés par Mauricio Pochettino. « Lundi et mardi, lors des deux joueurs de la visite de Mbappé à Madrid, tout est devenu clair et les doutes ont été dissipés. José Angel Sanchez , directeur général du Real Madrid, a pris les choses en main et a mis de côté d'autres affaires qu'il avait prévu de boucler pendant ces deux jours. Les agents d'autres joueurs ont même vu les rendez-vous annulés, mais cela en valait la peine, comme en témoigne la joie vécue dans les bureaux de Valdebebas (Ndlr : Là où est installée la cité sportive du Real Madrid) », explique le journaliste proche de Florentino Perez, qui précise au passage que cet accord, pas officialisé contractuellement, garantissait le « oui » de Kylian Mbappé à l’offre du Real Madrid.

🔎 El Real Madrid va esperar a que sea el propio Mbappé el que confirme que su etapa en el PSG ha terminado https://t.co/YvmwfCIPN8 — MARCA (@marca) May 16, 2022

Même si la décision supposée de Kylian Mbappé fait le bonheur du président des Merengue, qui depuis plus de 5 ans rêve de recruter l'attaquant français et a mal vécu de voir ce dernier préférer le PSG à Madrid en 2017, ordre a été donné de ne pas communiquer sur cette victoire. Le Champion d'Espagne et finaliste de la Ligue des champions ne veut pas indisposer Mbappé, lequel souhaite maitriser sa communication de A à Z, y compris lorsqu'il faudra annoncer qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Au Real Madrid, la confiance est totale, mais la prudence est extrême, c'est du moins le scénario vendu par Marca ce lundi. Actuellement au Qatar avec ses coéquipiers parisiens, Kylian Mbappé est désormais le maître du jeu et les deux clubs l'ont bien compris.