Mbappé au Real Madrid, un gros mensonge pendant 72h

Par Mehdi Lunay

En marge du huitième de finale retour entre le Real Madrid et le PSG, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours au centre des spéculations. Le résultat du match aura t-il une incidence sur sa décision ? Madrid ricane.

Dans les prochains jours, l'avenir du PSG et celui du Real Madrid vont coïncider très nettement. D'un point de vue sportif, les deux équipes se disputeront une place en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi à Santiago Bernabeu Dans les coulisses, on approche de l'épilogue dans le dossier Kylian Mbappé. L'avenir du joueur français et surtout le club où il jouera en 2022-2023 seront bientôt connus. Mbappé ne s'exprime pas publiquement sur cette question et laisse finalement planer le doute sur ses réelles intentions. Si bien que certains se demandent si le résultat du match de mercredi aura un impact décisif sur le choix du joueur de 23 ans.

Peu importe le vainqueur mercredi, Mbappé ira au Real

Kylian Mbappé est donné partant au Real Madrid par de nombreux journalistes spécialistes du mercato. Mais, au vu de la domination parisienne sur les Merengues à l'aller et une possible victoire du PSG dans cette double confrontation, une volte-face serait compréhensible si Mbappé se montre déçu par le niveau du Real Madrid. Pourrait-il donc changer d'avis après mercredi ? C'est le scénario espéré du côté du Paris Saint-Germain, où on a mis les petits plats dans les grands pour offrir au champion du monde une offre à même de le faire craquer et d'accepter de prolonger, même pour une courte durée. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont sorti une offre en or histoire de renverser la table. Mais cela peut-il suffire ? Certains n'y croient pas et le disent ce dimanche.

🚨🚨| Real Madrid have reached a verbal agreement with Kylian Mbappé. The player has given his word to Florentino Perez that he will join the club this summer. @AndiOnrubia #rmalive pic.twitter.com/VPAPBQVEND — Madrid Zone (@theMadridZone) March 5, 2022

En Espagne, on ne le pense pas. Selon le journal AS, la Ligue des champions n'a aucune influence sur le désir du joueur comme ses proches n'avaient aucun pouvoir sur sa décision. Kylian Mbappé veut aller au Real et ira au Real. Il aurait même donné son accord verbal à Florentino Perez en personne concernant l'été prochain. Une sorte de « Gentleman Agreement » que l'attaquant du PSG aurait à cœur de respecter. Toutefois, s'il ne veut pas trahir sa parole donnée au Real, il veut donner son meilleur avec le PSG cette saison, c'est-à-dire, battre le Real Madrid puis remporter la Ligue des champions avec les Parisiens le 28 mai prochain au stade de France. Ce serait évidemment le scénario de rêve pour Kylian Mbappé et Paris même si pour cela l'attaquant tricolore doit éliminer son probable futur club. Pas facile à gérer.

Les médias espagnols sont donc d'une confiance absolue, affirmant que Kylian Mbappé n'a jamais envisagé de trahir sa parole, et que la proposition de 200 millions d'euros offerts par Doha au prodige n'a même pas été étudiée par le joueur du Paris Saint-Germain. D'ici 72 heures, on devrait en savoir plus, d'abord sur l'avenir du PSG en Ligue des champions, et peut-être sur celui de son joueur. Des réponses à ces deux questions dépend en grande partie l'avenir du club de la capitale, dont il est évident qu'il vivra un moment important mercredi soir à partir de 21 heures du côté de Madrid.