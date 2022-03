Kylian Mbappé au Real, la vérité sur son contrat

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a déjà signé au Real Madrid, et il ne manque plus que l'annonce officielle du club espagnol. Une version que dément un expert des transferts, pour qui le PSG a encore une chance.

La presse espagnole n’avait pas forcément besoin de ça, mais depuis l’élimination du PSG par le Real Madrid, les informations pleuvent sur la future signature de Kylian Mbappé à la Casa Blanca. Différents médias madrilènes ont même annoncé que d’ici à la fin de la semaine prochaine, cette arrivée serait officielle. Le contrat de six ans, le salaire en or, la prime à la signature, l’accord total sur les droits à l’image, et surtout la conviction qu’il était l’heure de quitter le PSG, tout serait déjà bouclé. Ce n’est pas l’avis d’un grand expert du mercato, qui en général ne laisse guère de place au doute quand il donne son feu vert. Il s’agit de Fabrizio Romano, qui a bien voulu se pencher sur l’épineux dossier de l’avenir de l’international français.

Rien de nouveau depuis le fiasco du PSG

Répondant à un média madrilène, le spécialiste du mercato s’est vu interroger sur cette information, comme quoi le contrat était déjà prêt et qu’il n’avait plus qu’à être signé. Ce qui laissait place à une officialisation dans les prochains jours. Pas de quoi convaincre le journaliste italien, qui a tenu à apporter un énorme bémol. Oui, le Real Madrid a proposé un contrat à Kylian Mbappé et le clan de l’attaquant du PSG est d’accord sur les grandes lignes. Mais il n’y a absolument rien de nouveau depuis l’élimination des Parisiens de mercredi soir. Cette offre est toujours valable, mais Mbappé n’a pas tout à coup décidé de l’accepter après la défaite des siens au Bernabeu. Actuellement, le numéro 7 du Paris SG est l’un des rares à échapper aux critiques du public du Parc des Princes, et une telle annonce mettrait un terme à cette idylle qui se prolonge tant que l’espoir est là.

Ainsi, il y a tout de même de grandes chances que Mbappé laisse sagement se finir la saison et prenne ensuite sa décision, quand il sera totalement libre de son contrat. De quoi laisser quelques opportunités au PSG pour le convaincre de rester, même si cela semble tout de même très compromis. Le Real Madrid, dont les socios ont montré leur amour pour Mbappé ce mercredi, n’a en tout cas aucun doute au sujet de l’issue positive et Florentino Pérez est persuadé qu’il est impossible de voir l’attaquant français revenir sur sa parole et son rêve de signer au Real Madrid en quelques semaines désormais. Surtout après les évènements de cette semaine, qui provoquent tout de même une prise de conscience générale sur l’état du PSG, beaucoup moins fringuant que ce qu’il pensait être il y a encore quelques jours.