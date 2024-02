Mbappé abandonne le PSG, le Real fanfaronne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a pris sa décision et ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Le Real Madrid n'a pas encore d'accord définitif, mais le club espagnol n'a aucun doute de remporter enfin la partie pour la star française.

C’est la grande nouvelle de ce mois de février concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Au lendemain de la Saint-Valentin, l’histoire d’amour entre l’attaquant français et le PSG s’est brutalement terminée, et un terme y sera mis cet été, sept ans après sa signature en 2017. Lors d’un rendez-vous récent, l’ancien monégasque a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait Paris sans prolonger son contrat, et était donc d’ores et déjà libre de choisir son futur club. Tous les regards se tournent désormais vers le Real Madrid, qui le courtise depuis plusieurs années, et l’a vu passer sous son nez en 2017 puis en 2022.

Le Real touche enfin au but avec Mbappé

Désormais, à moins d’un incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé se dirige vers la Maison Blanche, mais rien n’est encore signé. La presse espagnole dément l’existence d’un accord total, et assure que les discussions se poursuivent de plus en plus intensément. Mais selon Fabrizio Romano, il ne fait désormais plus aucun doute qu’un accord va être trouvé dans les prochaines semaines, pour finaliser totalement cette arrivée sur le plan contractuel et financier. Une référence à la gourmandise salariale de Kylian Mbappé, qui a un temps refroidi le Real Madrid, mais le buteur tricolore va certainement s’asseoir sur une belle somme d’argent pour accomplir l’un des rêves de sa carrière.

🍿 🍿 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024

En effet, tout se met en place et Florentino Pérez, qui se veut officiellement discret et ne parlera pas tant que l’accord sera trouvé et le feu vert sera donné, se frotte néanmoins les mains et va réussir l’opération qui est certainement la plus longue et la plus sinueuse de sa carrière de président du Real Madrid. Marca confirme toutefois que plusieurs points sont encore en discussions, notamment sa présence aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sa prime à la signature, son salaire et la date de sa signature, mais l’essentiel est bien là pour les médias espagnols. Mbappé a annoncé son départ du PSG à Nasser Al-Khelaïfi, et il ne peut désormais que rejoindre le Real Madrid à l’avenir. Et ce n'est pas Aurélien Tchouaméni, qui s'est amusé avec son emoji pop-corn dès l'annonce du futur départ de Mbappé, qui dira le contraire.