Kylian Mbappé, Rolland Courbis met fin à cette folie

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

De retour plus vite que prévu avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait jouer ce mardi face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Une hérésie pour Rolland Courbis, persuadé que l'attaquant parisien ne jouera pas une seule minute.

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain n’osait même pas y penser et pourtant, il est désormais probable de voir Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Blessé à l’ischio-jambiers depuis deux semaines, l’attaquant du PSG devait être absent trois semaines. Dimanche, il s’est entraîné individuellement et lundi, Mbappé a disputé l’intégralité de la séance collective. Un miracle pour Christophe Galtier, qui décidera dans la journée de l’utilisation de l’international tricolore, à savoir s’il commencera sur le banc ou s’il débutera la rencontre aux côtés de Neymar et de Messi. Interrogé par Le 10 Sport, Rolland Courbis a néanmoins tenu à calmer l’enflammade. Car pour l’ancien entraîneur de Montpellier, il serait très grave de faire jouer Kylian Mbappé ne serait-ce qu’une minute deux semaines seulement après une telle blessure.

Rolland Courbis juge imprudent de faire jouer Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Mbappé titulaire ? (rire) Je n’y crois pas une seconde. Je pense que Mbappé ne va pas jouer une seule minute de ce match-là ! On parle d’une blessure à l’ischio-jambier. A mes yeux, l’une des blessures les plus traître qui existe. Comme on prend un couteau dans le dos, ici, on a la sensation de prendre un couteau dans la cuisse. Et là où elle est traître, cette blessure, c’est que même quand tu penses être guéri, même quand tu n’as plus de douleur, tu n’es pas remis pour autant. Et je ne peux pas croire que le PSG, le staff médical et des gens bien plus compétents que moi sur ce sujet puissent imaginer, prendre le risque ou encore permettre à Kylian Mbappé de participer à ce match. Ce sera une totale imprudence qui friserait l’inconscience. S’il joue, ce que j’ai beaucoup, beaucoup de mal à croire, que Mbappé ne se claque pas. Parce que là, on ne serait pas dans l’erreur, on serait dans la faute professionnelle grave… » a prévenu Rolland Courbis, mettant ainsi en garde Christophe Galtier et le staff médical du Paris SG avant le match de ce mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Rarement une composition d’équipe du PSG aura été aussi attendue, avec un suspense total autour de la titularisation de Kylian Mbappé.