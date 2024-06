Mbappé a le sourire, ça rend fou Jérome Rothen

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Libéré par rapport à son avenir avec son départ du PSG et sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a affiché un joli visage avec les Bleus contre le Luxembourg mercredi (3-0). De quoi agacer Jérôme Rothen.

En l’espace de quelques jours, Kylian Mbappé a radicalement changé. Même s’il a réalisé une belle saison comptable au PSG, avec 44 buts au compteur et un triplé L1 - Coupe de France - Trophée des Champions pour finir en beauté son aventure dans la capitale française, le numéro 7 n’a pas toujours affiché un bon état d’esprit. Mis sur le banc à plusieurs reprises par Luis Enrique, Mbappé a rarement été joyeux lors de ses derniers instants avec le maillot du PSG. Tout le contraire de sa première sortie avec les Bleus avant l’Euro 2024. Buteur et double passeur décisif lors de la belle victoire de la France contre le Luxembourg (3-0), Mbappé avait le sourire devant le public français et les journalistes mercredi soir à Metz. Un contraste saisissant qui déplait fortement à Jérôme Rothen

« Je pense qu’il nous a trahis tout au long de la saison »

« Tout ce qu’on a vu mercredi, c’est tout ce qu’on n’a pas vu tout au long de la saison au PSG… Depuis cinq mois, quand Kylian ne fait pas assez d’effort, ce n’est pas un problème d’entraîneur, de dirigeants, de président, de supporters… C’est juste un problème de respect. Quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l’attitude qui va avec. Il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Je pense qu’il nous a trahis tout au long de la saison. Ça a été catastrophique du début jusqu’à la fin en termes d’images et de communication. Je lui en veux énormément. Car quand je le vois en équipe de France avec la banane, ce n’est pas possible », a lancé le présentateur de RMC, qui pense que le PSG aurait pu viser encore plus haut en Ligue des Champions avec le vrai Mbappé… À la France de Didier Deschamps d’en profiter maintenant lors de l’Euro. Quitte à laisser de gros regrets au Paris SG, qui ne semble pas avoir eu le même Mbappé lors de ces derniers mois.