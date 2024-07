Madrid en feu pour l'arrivée de Mbappé, la date est connue

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé doit encore se soumettre à la traditionnelle cérémonie de présentation du club merengue. Celle-ci s'annonce grandiose et elle aura lieu dans la foulée de l'Euro.

La star du football d'aujourd'hui et de demain avec le club le plus réputé du monde, le mariage ne pouvait être que fastueux. Après avoir signé au Real Madrid il y a quelques semaines, Kylian Mbappé doit désormais être présenté au public madrilène. Le Real ne rigole jamais avec cette cérémonie. Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo et toutes les stars qui se sont succédées ont été choyées : costards, mot du président Perez, discours devant une petite assemblée et arrivée sur la pelouse devant une foule dense. Mais, ce qui attend Kylian Mbappé est hors du commun selon les informations du quotidien AS.

Feu d'artifice et scène de concert pour Mbappé

En effet, le joueur français sera accueilli avec « la présentation la plus impressionnante de tout ce qui n'a jamais été fait avec un footballeur » selon des sources internes au club. Mbappé entrera sur la pelouse de Bernabeu devant 80 000 spectateurs massés dans les tribunes. Il sera alors vêtu du maillot merengue avec le numéro 9 qu'il a choisi dans le dos. Il dévalera une passerelle entouré de flammes puis montera sur un podium, spécialement conçu pour l'occasion. Il rejoindra alors Florentino Perez ainsi que Pirri, la légende du club qui est président d'honneur du Real Madrid.

⚪️🚨La présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu sera HISTORIQUE :



• Une passerelle sera installée du côté des vestiaires.

• Effets de feu sur scène.

• Musiciens live.

• Feu d'artifice.

• Caméras panoramiques à 360° pour obtenir les meilleurs clichés. @diarioas… pic.twitter.com/0nYiTt45ht — Real Madrid CF FR (@RealMadridCFFR1) July 3, 2024

Des chanteurs accueilleront le joueur au rythme de leurs sons. Les principales images de sa carrière défileront sur le nouvel écran géant à 360 degrés de Bernabeu. La cérémonie sera conclue par un grand feu d'artifice et AS annonce déjà d'autres surprises pour égayer cette journée. Cette présentation a été programmée pour le mardi 16 juillet, soit 2 jours après la finale de l'Euro 2024 qui verra peut-être la participation voire la victoire de la France. Si les Bleus ne vont pas à Berlin ce dimanche-là, quelques jours de vacances seront accordés à Mbappé avant la présentation du 16 juillet. Le Real Madrid entend bien marquer le coup pour un joueur qu'il attend depuis plusieurs années déjà.