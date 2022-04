Madrid cède à Kylian Mbappé, le PSG perd son atout numéro 1 !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

A chaque jour son information dans le dossier Kylian Mbappé. Si le récent voyage de la famille du joueur au Qatar redonnait de l'optimisme au PSG, du côté du Real Madrid on est prêt à dire oui à une exigence du Champion du Monde

Au lendemain de l’exceptionnel match de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, les dirigeants espagnols sont de retour aux affaires et en haut de la pile de dossiers sur le bureau de Florentino Perez, il y a celui de la possible signature de Kylian Mbappé. Le président des Merengue affiche toujours une confiance absolue dans ce dossier, du moins publiquement. Et c’est le message qu’il fait régulièrement passer via quelques journalistes qui lui sont proches, et notamment Josep Pedrerol, célèbre animateur d’El Chiringuito.

Toutefois, les nombreuses rumeurs qui viennent non seulement de France, mais également de toute l’Europe, sur la possible prolongation de l’attaquant français au PSG arrivent aux oreilles de Perez, et ce dernier sait que Paris a pour l’instant un avantage qu’il se refuse d’accorder. Cet atout concerne la gestion du droit à l’image de Kylian Mbappé, dont on sait que la star française en a fait une priorité, que ce soit avec son club ou avec l’équipe de France. La récente affaire Winamax ayant démontré que Mbappé avait mis dans son collimateur les sites de paris sportifs, par exemple.

Kylian Mbappé veut gérer son image, le PSG a dit banco

Tandis qu’une rencontre la semaine passée entre la famille du joueur et Nasser Al-Khelaifi, au Qatar, a permis de faire le tour des points essentiels pour aboutir à un possible accord, et obtenir l’aval du PSG pour cette fameuse gestion du droit à l’image, il semble que du côté de Madrid on a choisi de ne plus se montrer aussi ferme sur cet aspect des choses. La position de la Casa Blanca avait toujours été claire et ferme, le Real Madrid veut avoir la main sur l’utilisation possible de l’image de ses joueurs, et donc de Kylian Mbappé, ce que le leader de Liga estime payer chèrement dans le cadre de l’accord salarial envisagé. Une attitude qui coinçait, d’autant que Paris se montrait nettement plus souple. Mais la chaîne de télévision espagnole La Cuatro annonce un coup de théâtre dans ce dossier.

Kylian Mbappé au Real Madrid, réunion à venir en Espagne

En effet, le média indique qu’une prochaine visite du clan Mbappé à Madrid est prévue, ce que le Telegraph avait annoncé en début de semaine, et que le sujet du droit à l’image sera évoqué…et réglé. « La famille de Mbappé se rendra prochainement à Madrid pour rencontrer le Real Madrid. Au sein du club, ils espèrent débloquer la signature et parvenir à un accord sur les droits à l'image du footballeur, un point clé pour clôturer officiellement son arrivée au nouveau Santiago Bernabeu. Au Real Madrid, le calme est total dans ce dossier », précise la chaîne de télévision, qui laisse entendre que Florentino Perez fera preuve d’un peu de souplesse afin de réaliser son rêve, faire jouer Karim Benzema et Kylian Mbappé à Santiago-Bernabeu, mais cette fois sous le même maillot. En faisant des concessions sur cet aspect contractuel, le club espagnol pense pouvoir finaliser le travail et réussir gratuitement au prochain mercato, ce qu'il avait failli faire l'été dernier en lâchant près de 200 millions d'euros au PSG.