Mbappé prolongé au PSG avec une clause de rupture ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG continue de croire en ses chances dans le brûlant dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, malgré la concurrence du Real Madrid.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas livré sa décision au sujet de son avenir. Prolongation au PSG ou signature au Real Madrid, le suspense est toujours entier. Ces derniers jours, les vacances d’une partie du clan Mbappé à Doha au Qatar ont provoqué de nombreuses spéculations. Et pour cause, sa mère Fayza Lamari et son petit frère Ethan ont profité de leur séjour pour rencontrer le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. A en croire les informations livrées par The Telegraph, les discussions ont été positives entre le président du PSG et les proches de Kylian Mbappé. Les récentes négociations entre Nasser Al-Khelaïfi et Fayza Lamari ont ainsi permis au Paris Saint-Germain d’entretenir l’espoir de prolonger le contrat du champion du monde français.

Une clause de rupture en juin 2023 pour Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L’objectif des dirigeants parisiens est de parvenir à prolonger le bail de Kylian Mbappé, peu importe la durée de ce nouveau contrat. Et pour cause, il est inimaginable pour le PSG que l’ancien Monégasque ne soit plus un joueur du PSG au moment de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Paris Saint-Germain aurait ainsi avancé un nouvel argument dans ce dossier pour convaincre Kylian Mbappé : une clause de rupture pouvant être activée dès la fin de la saison 2022-2023. Avec cet élément supplémentaire, Kylian Mbappé pourrait s’offrir une saison de plus au PSG avec la garantie de pouvoir partir à la fin de la saison, si jamais le projet parisien n’évolue pas dans le bon sens. Le média britannique indique que grâce à cet élément, la prolongation de Kylian Mbappé devient plus probable encore que par le passé, même si le média tient à rappeler que le Real Madrid se dit toujours très serein dans ce dossier.

🚨 Le PSG est de plus en plus optimiste pour prolonger Kylian Mbappé après avoir discuté avec la mère du joueur.



(Telegraph) https://t.co/Jv9K3boEP0 pic.twitter.com/PlEVPrcihb — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2022

La presse espagnole de son côté reste sur la même ligne que ces derniers jours, à savoir que le Paris Saint-Germain devancerait le Real Madrid sur plusieurs points, notamment sur celui du droit à l’image car le PSG est prêt à céder en intégralité les droits à l’image de Kylian Mbappé, ce qui n’est pas le cas du Real Madrid. Financièrement aussi, le PSG est devant le Real Madrid avec une offre salariale plus conséquente et une prime à la signature plus importante. Malgré tout, le club merengue reste serein dans la mesure où le clan Mbappé doit venir à Madrid d’ici la fin de la saison afin de s’entretenir avec la direction. Pour l’heure, tout est donc encore possible dans le bouillant dossier Kylian Mbappé. The Telegraph en revanche semble totalement exclure la possibilité pour Mbappé de le voir signer dans un autre club que le Real Madrid. C’est bien entre le PSG et Madrid que tout va se jouer dans les prochaines semaines…