Les promesses de Paris, Kylian Mbappé n'y croit plus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé risque d'être encore une fois au cœur des rumeurs de transfert cet été. Pour éviter un départ de sa star, Nasser Al-Khelaïfi multiplie les promesses de recrutement. En vain. Ce qui commence à agacer le Français.

Prolongé la saison dernière par le PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de poursuivre l'aventure parisienne alors que le Real Madrid lui faisait les yeux doux. Si Paris n'a toujours pas évolué en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi continue de promettre du changement et des renforts pour permettre à l'équipe d'enfin remporter la coupe aux grandes oreilles. Néanmoins, ces nombreuses promesses non tenues commencent à agacer Kylian Mbappé selon les renseignements du média madrilène Chafarderias.

Une référence à ce qu'il s'est passé l'été dernier, quand Mbappé a prolongé et qu'il s'est vu promettre un recrutement digne d'un club ambitieux en Europe, sans compter le départ à négocier de Neymar. Rien de tout cela n'a eu lieu, et l'ancien monégasque l'a bien compris rapidement. C'est aussi sans surprise qu'il a constaté l'élimination de son équipe face au Bayern Munich, l'international français expliquant tout simplement que le PSG n'était pas armé pour aller plus loin en Ligue des Champions.

Nasser promet Rodrygo, Mbappé en doute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Résultat, la dernière rumeur en date n'a pas convaincu Kylian Mbappé. Le président du club de la capitale aurait récemment promis à l'attaquant de 24 ans de faire venir un joueur vedette du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Neymar sur le déclin et Messi en passe de quitter libre le PSG. Paris doit absolument recruter des joueurs offensifs pour espérer être compétitif et épauler Kylian Mbappé qui se sent trop esseulé en attaque. C'est pourquoi selon El Chiringuito, le PSG aimerait recruter Rodrygo. L'homme qui a inscrit un doublé légendaire contre Manchester City la saison dernière en Ligue des Champions n'a que 22 ans et ne cesse de prendre de l'épaisseur au Real Madrid.

Souvent décisif dans les grands matchs, notamment en C1, le Brésilien dispose cependant d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Un montant impossible à débourser pour le PSG qui va devoir négocier avec les Merengue. Si Nasser a promis à Mbappé de recruter l'attaquant du club de la Maison Blanche, le Français sait que ce transfert est quasiment irréalisable. Une nouvelle promesse qui risque d'être non tenue de la part du président parisien. Et selon le média espagnol, ces écrans de fumée, comme la révolution au PSG ou la fin du bling-bling, commencent à sérieusement agacer le champion du monde 2018. Reste à savoir quelles seront les recrues du PSG lors du mercato estival, alors que le joueur formé à Bondy devrait rester au club cet été, mais demande à être convaincu par le projet mené par Luis Campos. Cela sans même parler du nom du futur entraineur.