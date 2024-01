Le Real se déchire sur le transfert de Kylian Mbappé

En ce mois de janvier, le Real Madrid met la pression sur Kylian Mbappé pour un transfert gratuit l'été prochain. Néanmoins, le Français ne fait pas l'unanimité à Madrid. Les anciens du club lui privilégient Victor Osimhen.

Après plusieurs années d'attente, le Real Madrid a enfin l'occasion de mettre la main sur Kylian Mbappé pour l'été 2024. Le Français, en fin de contrat au PSG, est ouvert pour démarrer une nouvelle aventure à l'étranger. Néanmoins, le Real Madrid a t-il encore envie de signer le joueur français ? Contrairement à 2022, Florentino Perez est moins enclin à évoquer publiquement un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Plus prudent après l'échec de 2022, le président madrilène subirait en coulisses des vents contraires. Tous les dirigeants madrilènes ne veulent pas forcément recruter le Français et lui préfère un autre attaquant.

Selon le site Football Transfers, Victor Osimhen pourrait doubler Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite. Cette demande émane des anciens du conseil d'administration du club madrilène. Selon eux, au-delà de l'incertitude du transfert de Mbappé, Victor Osimhen serait une meilleure recrue sur le plan tactique que le joueur du PSG. Victor Osimhen, pur attaquant de pointe, se rapprocherait plus du style de Karim Benzema que ne le ferait Kylian Mbappé. Malgré le talent de Mbappé, Osimhen est plus à même de se fondre dans le onze de Carlo Ancelotti aux côtés de Vinicius et de Rodrygo.

🚨 Some senior figures at Real Madrid believe the club should sign Napoli striker Victor Osimhen rather than Kylian Mbappé from PSG.



(Source: Football Transfers) pic.twitter.com/v1pHCk8QFb