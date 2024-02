Le Real Madrid prépare une grande annonce ce vendredi ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a publié une vidéo intrigante sur les réseaux sociaux, avec la promesse d’une grande annonce le vendredi 2 février. De quoi faire fantasmer certains sur une signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

Silencieux depuis le Trophée des Champions, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision quant à son avenir. Après la victoire contre Toulouse au Parc des Princes, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain avait toutefois promis qu’il ne fera pas durer le suspense jusqu’au bout de la saison et qu’il annoncera publiquement sa décision dès lors que celle-ci sera prise. Et si le grand moment était enfin arrivé ? Ces derniers jours, la tendance est clairement à un départ du PSG pour Kylian Mbappé.

Les bruits de couloir vont tous dans le même sens, à savoir celui d’une arrivée au Real Madrid en tant que joueur libre. Le dernier teasing du club merengue ne va pas calmer la hype des supporters de la Casa Blanca. Et pour cause, le vice-champion d’Espagne en titre vient de publier sur ses réseaux sociaux une vidéo mystérieuse, dans laquelle une annonce est promise pour demain, soit le vendredi 2 février 2024. L’inscription « NEW » est inscrite au cœur de la vidéo et laisse penser que le Real Madrid va annoncer quelque chose de nouveau dans les prochaines heures.

Mbappé au Real Madrid, la grande annonce ce vendredi ?

Dans les commentaires, les supporters du Real Madrid n’ont qu’un seul nom à la bouche et c’est sans surprise celui de Kylian Mbappé, à l’heure où les journaux espagnols sont de plus en plus insistants et demandent à la star des Bleus de parler. C’était encore le cas ce jeudi dans les colonnes de Marca, qui dévoilait que la star du PSG allait sans doute sortir du silence courant février, avant le huitième de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, après être resté silencieuse durant tout le mois de janvier.

Le grand moment est peut-être arrivé… même s'ils sont aussi très nombreux à penser que c'est l'attaquant tricolore qui dictera le tempo de son futur club, et ne laissera la soin à personne d'autre d'annoncer son choix. Florentino Pérez dirige un très grand club et de nombreuses annonces peuvent être possibles ce vendredi, même s'il est rare de voir la Maison Blanche faire monter la sauce de la sorte. La raison est toutefois bien plus mercantile et pas vraiment sportive pour ce trailer sur les réseaux, puisque le Real Madrid vient de boucler un gros deal avec HP, qui sera l'un des principaux sponsors du club désormais.