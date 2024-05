Mbappé parti, l'assaut anti-PSG débute

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Fin de règne pour le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé la saison prochaine ? Les adversaires pour le titre se prennent en tout cas à y croire à l'image de son dauphin actuel, l'AS Monaco.

Le PSG a ajouté son nom au palmarès de la Ligue 1 cette saison, et ce n’est une surprise pour personne. Depuis 10 ans, les titres reviennent quasiment toujours dans l’escarcelle du club de la capitale. Lille a su briser cette hégémonie en 2021, et l’AS Monaco l’a réalisé en 2017. Ce n’est pas un hasard si on retrouve actuellement ces trois équipes sur le podium. Face à l’irrégularité de l’OM et de l’OL, le club de la Principauté a envie de croire en ses chances s’il continue sur sa lancée de cette deuxième partie de saison. En dehors d’un accroc à Lyon, les joueurs monégasques empilent les grosses performances et sont même revenus à moins de 10 points du PSG. Trop tard pour croire au titre cette saison, mais pas de quoi entériner les espoirs en vue du prochain exercice. Surtout, que pour la première fois depuis 2017, Paris n’aura pas de superstars comme Neymar, Messi ou Mbappé pour marcher sur les autres équipes de Ligue 1.

Certes, le club de la capitale aura certainement une équipe très compétitive composée uniquement d’internationaux, mais c’est un réel motif d’espoir pour les autres équipes de l’élite. C’est ce qu’a bien fait comprendre l’expérimenté défenseur de l’AS Monaco Guillermo Maripan dans un entretien à Radio Marca. Il a d’abord tenu à souligner que la Ligue 1 progressait, et que le départ de Kylian Mbappé n’allait pas freiner cet élan. « Je ne considère pas son départ comme une mauvaise nouvelle. La Ligue 1 continue de croître. Depuis mon arrivée ici il y a cinq ans, j'ai toujours dû affronter des équipes qui avaient des joueurs qui surprenaient par leurs capacités et leur talent. On sait que Mbappé est un grand joueur et son départ peut avoir un petit impact. Mais il y a d’autres joueurs qui enrichissent également grandement la ligue », a confié le Chilien, qui s’est ensuite projeté sur les chances de l’ASM d’aller chercher le titre l’an dernier, maintenant que Kylian Mbappé ne serait plus là pour les martyriser.

Le PSG sans Mbappé, ça donne de l'espoir

« Réduire l’écart et lutter pour le titre en raison du départ de Mbappé ? Oui, totalement. Mais même avec Mbappé, je pensais qu’on pouvait défier le PSG pour le titre de champion. Et je le penserai toujours. Mais bien sur que la saison prochaine, nous pouvons faire une bonne année et nous battre pour le titre », a livré Guillermo Maripan, qui a envie d’être sur tous les tableaux avec l’ASM, en Ligue des Champions comme en Ligue 1.