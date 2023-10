L'Ange Vert fait de Kylian Mbappé son dieu

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Depuis sa signature en 2017 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne cesse de battre les records du club de la capitale, avec qui il vise les sommets. Une légende du football français est sous le charme de l'attaquant tricolore.

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est déjà le meilleur buteur du PSG (221 buts), un club historique du championnat de France, et qui a vu passer de nombreuses légendes. Le champion du monde a démontré une énième fois l'étendue de son talent à l'occasion de la neuvième journée de la Ligue 1, en inscrivant un but sur penalty et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 3-0 de Paris contre Strasbourg. Forcément, Mbappé est devenu l'idole des jeunes supporters parisiens, mais également des plus anciens. C'est le cas de Dominique Rocheteau, totalement admiratif devant les prestations du capitaine de l'équipe de France. Sur Europe 1 Sport, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et du PSG (1980 - 1987) s'est montré particulièrement dithyrambique envers Kylian Mbappé.

Rocheteau est fan de Mbappé, il le clame haut et fort

🎙️Dominique Rocheteau sur Kylian Mbappé : "C'est mon joueur préféré. Ce qu'il fait est exceptionnel, c'est lui qui fait la différence à chaque fois. Il m'impressionne". pic.twitter.com/sNQoUaCp9f — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) October 21, 2023

« Mon joueur préféré et ce n'est pas une surprise, c'est Kylian Mbappé. Ce qu'il fait est exceptionnel, avec le talent qu'il a, c'est lui qui fait la différence à chaque fois. Dans son club et en équipe de France. Il m'impressionne, il ne rate pas un match. Il a été programmé pour ça dès son plus jeune âge et il est fabuleux » s'ébaudit l'ancien attaquant devant les performances du buteur passé par l'AS Monaco. Des compliments qui feront plaisir à Mbappé, de la part du premier joueur de l'histoire du PSG à avoir inscrit 100 buts pour le club. Jusqu'à l'avènement de Mbappé, Dominique Rocheteau était d'ailleurs le meilleur buteur français de Paris. L'Ange Vert ne peut que s'incliner face à son successeur qui pourrait néanmoins quitter le club de la capitale à la fin de la saison.