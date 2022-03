Kylian Mbappé, un hommage digne des plus grands à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé vivra un match très particulier mercredi soir à Madrid. Avec le PSG, il tentera d'éliminer le Real Madrid, son probable futur club. Les supporters madrilènes savent déjà comment ils vont l'accueillir.

À la croisée des chemins, voilà comment le Real Madrid et le PSG voient le match de mercredi à Santiago-Bernabeu. La suite de l'épopée européenne vers le stade de France ou la fin des illusions entre ces deux rivaux. Pour Kylian Mbappé, c'est la même chose. Son présent se mêlera indiscutablement avec son futur. Parisien au coup d'envoi, il est bien parti pour porter la tunique blanche de l'adversaire de ce mercredi soir en juin prochain. C'est donc un match bien particulier qui l'attend mais c'est aussi le cas pour le Real Madrid. Les supporters merengues sont dans l'embarras car se présentera devant eux un possible bourreau mais aussi un futur chouchou.

Bernabeu fera un bel accueil à Kylian Mbappé

Selon les premières informations venues d'Espagne, malgré l'enjeu du match de demain, Kylian Mbappé devrait être bien reçu par l'enceinte madrilène. En effet, séduit par le joueur et par sa volonté de rejoindre le Real la saison prochaine, le public de Bernabeu prépare un accueil chaleureux au jeune français qui tranchera avec celui réservé au reste de l'équipe parisienne. Les Madrilènes veulent montrer à Mbappé qu'il est déjà chez lui et qu'il y est déjà parfaitement accepté. Cela ne voudra pas dire que les Madrilènes voudront voir l'attaquant français poursuivre sa route en quarts de finale, puisque les micro-trottoirs effectués au bord du stade à la veille de la rencontre démontraient que les socios demandaient à Mbappé d'attendre un an pour soulever la coupe aux grandes oreilles.

Une envie de voir Mbappé succéder, mais quand il aura le maillot blanc sur les épaules. En attendant, l'attaquant du PSG sera inhabituellement chouchouté lors de ce match à Bernabeu. Cela a été confirmé par Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match. « Je crois que l’histoire du Bernabéu montre que les grands joueurs ont toujours été reçus par des applaudissements, alors je comprendrai si c'était aussi le cas mercredi. Le public du Bernabéu aime les grands joueurs... mais aussi voir gagner le Real Madrid », a t-il indiqué. Car, en effet, même si le public du Real Madrid semble déjà fan de Kylian Mbappé, il espère plus que tout que son équipe vaincra le PSG demain quel que soient les hommes en face. Et il n'est pas certain que Messi et Neymar, aussi grands soient-ils, soient acclamés à Madrid.