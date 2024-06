Kylian Mbappé, sa première demande forte en tant que Madrilène

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

A peine arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait passer un message auprès de Florentino Pérez pour discuter de sa date de reprise. Son intention a surpris le président du club merengue.

Concentré sur l’équipe de France, Kylian Mbappé était remplaçant contre le Canada, mais en quelques accélérations, il a rassuré tout son monde en démontrant qu’il n’avait pas de sérieux problèmes physiques. L’enthousiasme est toujours au rendez-vous et l’attaquant français promet de tout donner pour sa première grande compétition en tant que capitaine de l’équipe de France. Un nouveau visage qui marche aussi pour le Real Madrid. Même si le mois de juin n’est pas terminé, l’ancien joueur du PSG a déjà signé au sein de la Maison Blanche pour en faire sa nouvelle demeure pour les années à venir. Loin de la fin de saison compliquée à tous les niveaux à Paris, Mbappé démontre une envie folle de faire ses premiers pas en tant que joueur du Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A tel point que, dans la foulée de sa signature, une première réunion a eu lieu avec l’entourage du joueur pour convenir d’une date pour sa présentation, probablement pendant ses vacances après l’Euro. Mais outre cette période de repos, le Real Madrid a mis les choses au clair avec ses sponsors et même les futurs spectateurs des rencontres concernées, pendant la tournée aux Etats-Unis, seuls les joueurs qui n’auront pas atteint les demi-finales de leur compétition internationale pourront faire l’enchainement avec cette phase de préparation très rémunératrice.

Mbappé rêve de faire la tournée !

Malgré cela, selon AS, Kylian Mbappé a émis le souhait d’enchainer rapidement avec le Real Madrid pour si possible disputer cette tournée aux USA. Une volonté de raccourcir ses vacances qui a touché Florentino Pérez, qui aime cet état d’esprit volontaire et dévoué. Il reste tout de même à savoir si cette décision sera approuvée y compris sur le plan physique après une saison compliquée, et s’il ne sera pas vivement recommandé au joueur français de bien couper avant d’entamer une nouvelle saison très longue, car elle se terminera par le mondial des clubs pendant un mois en juin et juillet prochains.

En tout cas, Kylian Mbappé a déjà démontré sa bonne volonté et surtout son impatience à faire ses premiers pas sous le maillot du Real, qui va être très prochainement en vente avec le numéro 9 qui n’a plus été porté depuis un certain Karim Benzema. Un numéro provisoire car l’international français portera ensuite le numéro 10 de Luka Modric quand le Croate partira, probablement en juin 2025.