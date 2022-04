Kylian Mbappé au Real Madrid, ça fait deux mois que c'est bouclé !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Dans la presse, l'avenir de Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi flou depuis plusieurs semaines. PSG ou Real Madrid la saison prochaine ? Si les Parisiens ont repris de la confiance, les Espagnols le disent c'est déjà plié. Mbappé sera au Real Madrid la saison prochaine.

Il y a un mois, Kylian Mbappé jetait le trouble sur son avenir à l'issue de PSG-Lorient. « Il y a de nouveaux éléments, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce n’est pas une décision facile. J’ai envie de prendre la meilleure possible. J’essaye avec mes proches de prendre la meilleure décision », avait-il déclaré ce soir-là. Alors que pour beaucoup son transfert vers le Real Madrid n'était plus qu'une formalité, ces mots relançaient le suspense dans le dossier et redonnaient de la confiance au PSG. Depuis, le club parisien a multiplié les offres toujours plus mirobolantes pour son jeune prodige. Pour le moment, cela n'a pas payé mais, vu le silence de Mbappé, il n'est pas exclu qu'il cogite beaucoup plus qu'avant.

Mbappé vers le Real, les informations convergent dans ce sens

Toutefois, en Espagne, l'optimisme reste de mise. On reste convaincu que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid comme il l'a toujours rêvé. On insiste avec des informations jugées sérieuses et crédibles. C'est le cas notamment de Siro Lopez, le journaliste de la chaîne de football Gol. Il a révélé en effet que Kylian Mbappé avait déjà signé un pré-contrat avec le club merengue depuis deux mois. Un accord pas contraignant mais symbolique des véritables envies du Français pour son avenir. La signature définitive ne serait plus qu'une question de temps, sûrement après la fin des championnats. Voilà pourquoi Florentino Pérez et même Carlo Ancelotti sont particulièrement confiants malgré les rumeurs sur les hésitations du joueur du PSG.

Carlo Ancelotti on Kylian Mbappé: “Pochettino said Mbappe will 100% stay? Well, sometimes coaches don't tell the truth…”, Real Madrid manager said. ⚪️🇫🇷 #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022

Un autre journaliste, encore plus réputé, vient appuyer cette thèse. Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano confirme bien l'imminence d'une arrivée de Mbappé à Madrid tout en nuançant un peu l'optimisme de son confrère espagnol. « Mbappé a le contrat du Real Madrid entre les mains, c'est pourquoi les madrilènes sont confiants et détendus. Mais il n'a pas décidé, m'ont dit des sources proches de Kylian. Le PSG offre de l'argent fou pour rester une ou deux saisons de plus », a t-il indiqué pour Five UK.

Seul Kylian Mbappé a la réponse

Car le nerf de la guerre sur le marché des transferts reste l'argent. Kylian Mbappé peut-il résister au pont d'or offert par le PSG ? En tout cas, sa mère est sur la réflexion allant notamment à Doha récemment pour discuter de l'avenir de son fils. A Paris, on veut croire à la réussite du forcing salarial entrepris ces derniers temps. Mauricio Pochettino croit d'ailleurs à 100% que Mbappé sera parisien la saison prochaine. Informations vérifiées ou simple bluff pour celui qui pense aussi à 100% être entraîneur du PSG l'an prochain. Seul un homme détient la clé sur ce dossier, Kylian Mbappé. Et les méninges du prodige parisien sont mises à rude épreuve pour une décision bien plus complexe et importante que prévue.