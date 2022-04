Kylian Mbappé rend fou Madrid, début de panique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Au Real Madrid, on reste toujours accroché à l'idée de ramener Kylian Mbappé l'été prochain. Néanmoins, l'impatience et la nervosité sont de mise à cause des déclarations puis de la stratégie de Kylian Mbappé. Ce dernier a les cartes en main dans le dossier.

Après Alfred Hitchcock, on tient en Kylian Mbappé le nouveau maître du suspense, aimant jouer avec les émotions de millions de gens. Comme dans tout feuilleton prenant, le joueur du PSG aime enchaîner les rebondissements concernant son futur. Annoncé partant pour le Real Madrid en juin prochain depuis des mois, il a voulu calmer les rumeurs ces derniers temps en appelant à la patience concernant sa décision. Il a annoncé que celle-ci aurait lieu prochainement, mais à Madrid on craint que cela ne soit le signe d'une volte-face du Parisien. La seule chose certaine est que Kylian Mbappé n'a rien signé pour la saison prochaine.

Pas de contrat Real-Mbappé alors le PSG prépare le sien

C'est confirmé par le journal sportif madrilène Marca qui indique dans ses colonnes qu'aucun accord signé n'existe entre Kylian Mbappé et le Real Madrid contrairement à ce qui avait annoncé il y a quelques semaines. Mais, on veut rester confiant à Madrid expliquant que l'entourage du joueur veut ce transfert. « Ses proches assurent toujours que le Real « a toutes les possibilités » de le faire signer, certains allant même jusqu'à assurer qu'il souhaite toujours y jouer, et les mêmes ont également démenti qu'il y avait un accord avec le PSG pour une prolongation », explique ce dimanche Marca.

Le club madrilène doit toutefois surveiller ses arrières puisque le journaliste espagnol Guillem Balague a évoqué récemment une nouvelle offre du PSG pour faire basculer le dossier. Le projet de la direction parisienne : proposer un contrat de deux ans à son joueur pour le conserver au moins le temps de la coupe du monde au Qatar. Derrière, il y aurait la promesse non écrite de le libérer à l'été 2023 s'il veut partir, une option liée à l'interdiction des clauses libératoires en France. Kylian Mbappé a toutes les clés pour faire son choix entre la question du droit à l'image débattue en ce moment avec le Real, le projet sportif, la volonté de son entourage, ses ambitions et ses rêves. Une décision complexe, mais qui aura le mérite d'être aussi complète que le jeu de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé signe un nouveau triplé avec le PSG

En attendant, la star du Paris Saint-Germain ne semble pas du tout être perturbée par cette situation, pour preuve son triplé samedi soir contre Clermont. Une nouvelle masterclass de Kylian Mbappé qui se rapproche à une vitesse incroyable du record d'Edinson Cavani, auteur de 200 buts sous le maillot du PSG avant de filer à Manchester United. A ce rythme totalement fou, l'ancien Monégasque peut entrer dans l'histoire de la Ligue 1 en étant le premier footballeur à finir meilleur buteur et meilleur passeur décisif dans la même saison. En espérant pour notre Championnat que ce ne soit pas une dernière danse avant de partir émerveiller la Liga.