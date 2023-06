Kylian Mbappé réagit à cette nuit historique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le monde du football est sous le choc avec l'actualité très riche autour de l'avenir de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est annoncé sur le point d'être vendu au Real Madrid, mais l'international français suit aussi l'actualité sportive pour d'autres raisons.

Désormais en vacances après une saison tout de même bien remplie, Kylian Mbappé suit forcément de près l’actualité. Elle le concerne encore et toujours puisque c’est officiellement le feu depuis jeudi soir, et l’annonce par PSG Community de la volonté du Qatar de vendre son attaquant vedette au Real Madrid pour 250 millions d’euros bonus compris, sachant qu’il ne veut pas prolonger et partira libre la saison prochaine si cela devait rester ainsi. Une façon de couper l’herbe sous le pied au numéro 7 parisien, qui a pourtant pris la parole régulièrement ces derniers jours pour expliquer qu’il serait toujours au Paris SG à la reprise.

Mbappé ne s'est pas coupé du monde en vacances

Très prompt à réagir aux évènements récemment, comme ce fut le cas avec la divulgation de sa lettre d’intention au PSG, qu’il avait lui-même orchestrée, Kylian Mbappé ne s’est pas coupé du monde ces dernières heures. La preuve, il a réagi à un autre évènement qui fait beaucoup parler, à savoir la draft de la NBA. Le basket américain est l’un de ses dadas, et il s’est rapidement affiché avec LeBron James ou a signé des partenariats avec la marque Jordan au tout début de sa carrière. Mais visiblement passionné par ce moment toujours marquant du basket US, Mbappé était devant les écrans pendant que la draft se déroulait au Madison Square Garden. Il a en effet immédiatement félicité Victor Wembanyama, le prodige du basket français qui quitte donc Paris et Levallois pour rejoindre les San Antonio Spurs en tant que numéro 1 de cette draft, ce qui n’était bien évidemment jamais arrivé pour un joueur français.

WEMBY 🇫🇷🏀👏🏽🏅…

L’histoire commence maintenant. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2023

« Wemby. L’histoire commence maintenant », a souligné l’attaquant du PSG dans un message vu plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. Impossible pour les fans de football de parler basket sous ce post, et ce sont surtout les supporters du Real Madrid qui lui ont fait savoir que, pour Mbappé, l’histoire commençait maintenant en rejoignant le plus grand club du monde. Un parallèle inévitable pour un joueur qui provoque d’énormes attentes, mais qui contrairement à Victor Wembanyama, possède déjà un palmarès bien garni, même s’il lui manque encore la Ligue des Champions. Il reste à savoir s’il va faire le grand saut jusqu’au Real Madrid pour essayer d’aller la chercher.