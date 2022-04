Kylian Mbappé président du PSG, le prix de sa prolongation !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Les spéculations vont bon train concernant l'avenir de Kylian Mbappé la saison prochaine. Si sa signature au Real Madrid est jugée probable, pour l'instant rien n'a été officialisé. Fabrizio Romano indique que le prodige français veut des garanties.

Au vu de ses dernières sorties très remarquées avec les Bleus, l'avenir de Kylian Mbappé tient de plus en plus de monde en haleine. Où jouera la kid de Bondy la saison prochaine ? Le flou demeure toujours malgré les bruits persistants de sa signature à Madrid. Celle-ci n'a pas été officialisée et le joueur reste pour le moment relativement silencieux sur le sujet. Une chose est sûre, la fin de son contrat au PSG approche à grands pas et Mbappé devra vite prendre une décision concernant son futur. Si certains ne doutent pas que son destin va s'écrire du côté du Real Madrid, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, entend bien les calmer un peu.

Mbappé n'a pas choisi et attend le money-time

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L'Italien est un grand spécialiste des coulisses du marché des transferts. Toujours bien informé, il suit notamment de très près le cas Kylian Mbappé. Pour lui, rien n'est encore fait dans le dossier car aucun club n'a signé l'attaquant français pour la prochaine saison, ce qui implique bien sûr le Real Madrid. Pour le moment, Kylian Mbappé n'a qu'un accord de principe avec la Maison Blanche, rien de plus, et il reste attentif à ce que le Paris Saint-Germain peut lui proposer afin qu'il accepte éventuellement de prolonger pour deux saisons de plus. Une attitude qui, selon l'insider italien, démontre que du côté du Parc des Princes la partie n'est pas totalement perdue dans ce dossier hautement symbolique pour le PSG et le Qatar. Mais pour parvenir à un accord entre l'homme aux 156 buts sous le maillot de Paris et son actuel club, il faudra répondre à des exigences à la fois sportives et plus personnelles confirme Fabrizio Romano, Mbappé voulant devenir le vrai patron du PSG.

Barcelona sources deny talks and approaches for Kylian Mbappé. Real Madrid or Paris Saint-Germain in his future, nothing else as things stand. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



Real Madrid have their contract draft ready for Mbappé - still waiting.



📲 More: https://t.co/jGKvtrsB0p pic.twitter.com/JAKAqh3Gif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022

La seule certitude de Fabrizio Romano concerne le FC Barcelone que le journal L'Equipe avait aussi intégré à l'équation. Pour l'Italien, invité du podcast de Rio Ferdinand, les Blaugranas n'ont aucune chance de signer le jeune français et sont déjà hors course. Il précise bien que les deux clubs qui se disputent le joueur sont le PSG et le Real Madrid et il a répété plusieurs fois qu'il n'était pas exclu que les Parisiens réussissent à obtenir une prolongation de sa part. Cependant, Mbappé fait trainer les choses et préfère attendre la fin de saison pour se décider et évaluer les deux parties sur des questions comme le projet sportif mais aussi le droit à l'image, dont on sait que c'est un sujet particulièrement important pour lui et son avocate. A l'image des rencontres sportives entre les deux clubs, nous ne sommes pas à l'abri de rebondissements dans ce dossier dont l'épilogue pourrait survenir dans le temps additionnel de la saison 2021-2022.