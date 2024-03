Kylian Mbappé paria du PSG, le Parc des Princes a tranché

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Les choix forts de Luis Enrique à l'encontre de Kylian Mbappé continuent pour Luis Enrique, qui a décidé de ne faire rentrer son buteur que pendant le dernier quart d'heure.

Kylian Mbappé, simple remplaçant au PSG en dehors des matchs de Ligue des Champions ? Largement capable d’enchainer deux matchs en une semaine, surtout après avoir été ménagé ces dernières semaines par Luis Enrique, l’attaquant parisien a attendu 73 minutes pour fouler la pelouse du Parc des Princes. Une volonté appuyée de la part de l’entraineur espagnol de ne pas aligner d’entrée de jeu son meilleur buteur, pour préparer l’avenir, mais aussi il se murmure que cela lui servirait à démontrer que sans Mbappé, le jeu parisien est tout de même beaucoup moins performant. Cela s’est clairement vu contre Reims, où le menace n’a vraiment pas été effrayante pour la défense rémoise, qui s’est incliné sur deux buts de renard des surfaces de Gonçalo Ramos.

Ovation du public parisien pour la rentrée de Kylian #Mbappé pour la fin de #PSGSDR (2-2) ⚽️ Mbappé 🇨🇵 récupère le brassard de capitaine porté auparavant dans ce match de #Ligue1 par #Danilo 🇵🇹 puis #Hakimi 🇲🇦 #Paris #Reims pic.twitter.com/IPfnTsE0ua — Xav BARRET (@XavBarretFoot) March 10, 2024

Si Luis Enrique semble prendre un malin plaisir à se passer de sa principale force offensive, le public du Parc des Princes aime sa star et l’a démontré. Alors qu’il y a eu une banderole à son encontre devant le stade il y a quelques jours, son ovation quand il est parti s’échauffer démontre l’amour que les supporters lui portent. Même chose quand il a fini par entrer en jeu, signe que l’attente est toujours aussi énorme autour de Kylian Mbappé. Malgré du mieux dans le jeu, cela n’a pas permis à l’ancien monégasque de trouver la faille, et son compteur but reste pour le moment bloqué depuis trois matchs de Ligue 1, chose extrêmement rare pour lui.