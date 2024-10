Kylian Mbappé convoqué, le Real lui a demandé la vérité

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que son attaquant Kylian Mbappé est impliqué dans un scandale, le Real Madrid ne panique pas. Le Français a rassuré ses dirigeants qui le soutiennent face aux accusations de viol après son passage à Stockholm.

L’affaire Kylian Mbappé n’est pas traitée de la même manière selon les pays. En Suède, dont la presse affirme que le Français fait l’objet d’une plainte pour viol, le scandale fait énormément de bruit. Tout comme en France où la popularité de l’attaquant du Real Madrid chute depuis plusieurs mois. On pouvait s’attendre à ce que la polémique agite au moins autant les médias de l’autre côté des Pyrénées. Mais alors qu’une star de la Maison Blanche est concernée, nos confrères espagnols, très attentifs à son possible transfert pendant de longues années, se passionnent beaucoup moins pour cette affaire.

La raison est simple d’après la journaliste Arancha Rodríguez, un complot contre Kylian Mbappé reste la thèse privilégiée en Espagne. « La réputation de Mbappé est toujours forte à Madrid, a confié la journaliste de la Cadena Cope à la chaîne norvégienne TV2. Les supporters du Real Madrid pensent que tout ceci est une campagne (contre Mbappé, ndlr). Ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'informations négatives à propos de Mbappé. Cela a surtout été le cas après son transfert du PSG. »

Mbappé soutenu en interne

Le Real Madrid a quand même tenu à vérifier la version de sa recrue. Résultat, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a convaincu ses dirigeants qui le soutiennent dans cette épreuve. « Il a rassuré le club en disant qu'il s'agissait de fausses allégations lorsqu'il leur a parlé, a raconté Arancha Rodríguez. Au Real Madrid, on attend la suite de l'affaire et on garde son calme, et on veut rester discret dans l'actualité. » Pour le moment, la justice suédoise n’a toujours pas confirmé que la plainte visait bien Kylian Mbappé.