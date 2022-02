Kylian Mbappé, le Real Madrid en sueur !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Dominateur quasiment de bout en bout, le PSG a pris le meilleur sur le Real Madrid mardi dernier, en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).

Un succès logique et une solide prestation d’ensemble de la part des Parisiens, bien en place, dynamiques, précis et déterminés. Mais impossible de ne pas évoquer le visage du Real Madrid, dont la composition de départ ne faisait pas forcément saliver autant qu’avant, et qui a surtout cherché à tenir le 0-0 le plus longtemps possible, ce qui a failli marcher. Auteur du but décisif en toute fin de rencontre, Kylian Mbappé n’a pas forcément été impressionné par ce qui est présenté comme son futur club. Et en Espagne, on va même beaucoup plus loin, expliquant que l’attaquant du PSG a été très déçu par la philosophie défensive mise en place par Carlo Ancelotti. Rester derrière et espérer le 0-0, ce n’est comme ça que Kylian Mbappé envisage son avenir s’il devait signer au Real, alors que la Maison Blanche a beaucoup de mal, malgré ses résultats positifs, à s’imposer en Liga de manière convaincante.

Le Real Madrid prépare un plan B au cas où...

En plus de cela, le PSG se présente chaque saison comme un favori à la victoire finale en Ligue des Champions, avec la capacité financière d’améliorer encore cette équipe avec des recrutements d’ampleur. Résultat, Don Balon l’affirme, le Real Madrid commence à se poser des questions. Si la confiance reste de mise, l’idée de voir l’attaquant français prolonger au PSG n’est plus écartée à 100 %. C’est pourquoi les contacts ont repris avec Erling Haaland, histoire de travailler sur un plan B de premier choix. Toutefois, Florentino Pérez est persuadé que le forcing qui dure depuis des années ne sera pas remis en cause lors des prochaines semaines, même si une élimination du Real par le PSG, surtout si les Merengue se montrent toujours aussi moribonds, pourrait être un signal de plus qui alerterait Kylian Mbappé au sujet de son avenir.