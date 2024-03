Mardi, Luis Enrique peut faire craquer Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé essaye de prendre avec philosophie l'acharnement de Luis Enrique à le faire sortir des matchs du PSG, ce qui n'arrivait jamais avant qu'il décide de ne pas prolonger. Mais s'il fait ça en Ligue des Champions, ça va chauffer.

Quelle drôle de façon de débuter la tournée d’adieu du meilleur joueur du PSG de ces dernières années. Depuis qu’il a fait comprendre à ses dirigeants qu’il allait quitter le club francilien en fin de saison, ne laissant aucune marge de manoeuvre pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Etonnant alors que Paris ne marche pas vraiment sur ses adversaires, et aurait pu faire un zéro pointé contre Rennes et Monaco dans des matchs loin d’être maitrisés. Mais Luis Enrique prend ses décisions, et c’est subitement quand son numéro 7 a décidé de dire stop au PSG que les sanctions fortes sont prises.

Mbappé sorti, vraiment un choix sportif ?

Fortes, voire humiliantes tant faire sortir Kylian Mbappé à la mi-temps à Monaco ressemblait plus à une façon de lui faire regretter son choix qu’à une décision sportive. Si la motivation était uniquement de rendre l’équipe meilleure, alors Luis Enrique aurait très bien pu sortir des défenseurs en difficulté ou un milieu de terrain qui a bu la tasse face à l’ASM.

Le mec s’est changé, a même pris le temps de prendre un selfie avec une fan et s’est dirigé vers les tribunes pour suivre le match aux côtés de sa mère. On entend même des supporters dire : le sketch..

Mdrrrrrrr

Le divertissement Mbappé. pic.twitter.com/itFeMXJZzr — Manou ⚔️ (@ManouKB9) March 1, 2024

Mais pour le moment, Kylian Mbappé ne laisse publiquement montrer aucune marque d’agacement, et son large sourire en tribunes était probablement volontaire pour bien faire comprendre qu’il n’était pas atteint par cette mise à l’écart inattendue. Selon L’Equipe, l’attaquant parisien s’est tout de même confié à certains de ses coéquipiers sur cette situation qui le surprend, même s’il sait que le PSG est capable de taper fort quand les choses ne vont pas dans son sens, comme par exemple avec sa mise en place dans le loft l’été dernier après avoir refusé une prolongation de contrat.

Luis Enrique prêt à aller jusqu'au bout du bras de fer ?

Kylian Mbappé ne voit en tout cas pas à quoi joue le PSG avec cette attitude provocante de faire sortir à plusieurs reprises, et de plus en plus tôt, un joueur qui est un titulaire indiscutable, et impossible à sortir du 11 de départ, même en cours de match, en temps normal. A ce niveau aussi, la Ligue des Champions servira de juge de paix. Car pour le moment, l’international français estime que Luis Enrique se permet de le sortir car le titre de champion de France est déjà plié. Mais là où cela pourrait dégoupiller, c’est si cette image forte se reproduisait en Coupe d’Europe, là où Mbappé rêve de faire une très belle dernière campagne. L’entraîneur espagnol est prévenu, s’amuser à se passer de son meilleur buteur dans les gros matchs n’est pas une possibilité envisagée. Même si Luis Enrique a le dernier mot, il pourrait le payer cher avec une situation explosive et un départ gâché de KM7.

Tout le monde en est toutefois persuadé, l’entraineur parisien est capable d’aller au bout de son bras de fer, même si la finalité reste à prouver. Préparer la saison prochaine, c’est bien, mais faire une croix sur celle en cours en se passant de son meilleur joueur, cela pourrait s’avérer être un pari très risqué. Et perdant.